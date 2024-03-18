Çanakkale ruhuyla çalışıyoruz

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109'uncu yıl dönümü çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde tören düzenlendi. Etkinliğe katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, tarihin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin, Milli Mücadele'nin de öncüsü niteliğinde olduğunu söyledi. Cumhuriyet'in ikinci asrında, Çanakkale'de ortaya konan mücadele ruhundan alınan ilhamla, Türkiye'yi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırma hedefiyle çalıştıklarını vurgulayan Bakan Güler, "Tüm dünyada gerginliklerin tırmandığı, çatışmaların arttığı bir süreçte Türkiye olarak Karadeniz'den Afrika'ya, Orta Doğu'dan Kafkaslar'a kadar barış ve istikrarın hakim olması için yoğun gayret sarf ediyoruz” diye konuştu.

KAYNAKTA YOK EDİYORUZ

Geçmişte yürütülen sınırlı hedefli ve süreli operasyonların yerine, bugün terörün kaynağında yok edilmesi stratejisiyle sürekli ve kapsamlı operasyonlar gerçekleştirerek terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz" şeklinde konuştu. Güler, ülkemizin huzur ve güvenliğimiz için terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

KIBRIS’TA GERÇEKLER KONUŞULSUN

Terörle mücadeleyle eş zamanlı Mavi ve Gök Vatan'daki hak ve menfaatlerin de kararlılıkla korunduğuna vurgu yapan Bakan Güler şunları kaydetti: "Milli meselemiz olan Kıbrıs'ta, garanti ve ittifak antlaşmaları kapsamında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu vesileyle bir kez daha belirtmek isterim ki Kıbrıslı kardeşlerimizin kazanılmış hakları olan egemen eşitlikleri ve eşit uluslararası statülerinin teyidi, bizim için olmazsa olmazdır. Muhataplarımızı artık miadı dolmuş, statükocu ve provokatif söylemleri bir kenara bırakmaya bunun yerine tarihi ve mevcut gerçeklere uygun, makul ve mantıklı bir şekilde çözüme yönelmeye davet ediyoruz."

BÜYÜK HEDEFLERE YÜRÜYORUZ

Milli Savunma Bakanı Güler, sadece son 2 ayda, birbirinden değerli kara, deniz ve hava platformlarını, ordunun hizmetine dahil ettiklerini anımsatarak, "Bunlar arasında ülkemizin göz bebeği, asil milletimizin gururu olan yerli ve milli muharip uçağımız KAAN, 21 Şubat'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu uçuşla birlikte ülkemiz, kendine ait 5'inci nesil savaş uçağını tasarlayıp üretebilen dünyanın sayılı ülkelerinden biri olarak savunma sanayinde sınıf atlarken daha büyük hedeflere yürümemizin yolu da açılmış oldu" şeklinde konuştu.

GURURUMUZ AYAKTA TUTUYOR

Törende, 25 Kasım 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde şehit olan Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in babası Derde Öztürkmen de konuştu. Şehitlerin millete mal olduğunu ve milletin ortak bir değeri haline geldiğini belirten Öztürkmen, şehitlerin vatan ve millet uğruna canlarını vererek, vatanı kendilerine emanet eden toprak altındaki kökler olduğunu söyledi. Öztürkmen, Türk milletinin, canından aziz bildiği vatanı ve bayrağını korumak uğruna gösterdiği fedakarlık ve kahramanlığı bütün dünyanın çok iyi bildiğine vurgu yaptı.











