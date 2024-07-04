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Çanakkale sağanağa teslim: Ev ve iş yerlerini su bastı

Çanakkale'nin Bayramiç ve Ezine ilçelerinde sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

15:33 - 4/07/2024 جمعرات
AA
Belediye ekipleri, evlerin bahçe ve bodrum katlarındaki suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı.
Belediye ekipleri, evlerin bahçe ve bodrum katlarındaki suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı.

Bayramiç'te kısa sürede etkili olan sağanak nedeniyle Camicedit Mahallesi Halil Nahit Varol Caddesi'ndeki Murat Ölçek'e ait evin bahçesinde bağlı olan köpek ile kümesteki civcivler öldü.

Kahramanlar Sokaktaki bazı evlerin bodrum katları ve bahçeleri ile Kıbrıs Caddesi'ndeki bir bankanın zemin katı sağanak nedeniyle yağmur suyu ile doldu.Yağışın durmasının ardından belediye ekipleri, evlerin bahçe ve bodrum katlarındaki suyu tahliye etmek için çalışmalara başladı.

Eski sanayi bölgesinde ise bazı iş yerlerini de su bastı.Çırpılar köyündeki tarım alanına yıldırım düşmesi nedeniyle otluk bölgede başlayan yangın, orman ekiplerince kısa sürede söndürüldü.


Ezine ilçesindeki oto sanayi sitesi de sağanaktan olumsuz etkilendi. Buradaki iş yerleri aşırı yağışın etkisiyle su altında kaldı.



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