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Çanakkale yangını korkuttu

Çanakkale Eceabat’ta çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın 57. Alay Şehitliği’ni tehdit etti. Conkbayırı bölgesi ziyarete kapatılırken, söndürme çalışmalarında 2 işçi yaralandı.

04:00 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 01:13 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında dün saat 10.00 sularında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

TAHLİYEYE GEREK YOK

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını ifade etti. Tüm ekiplerin gayretle çalıştığını belirten Toraman, "Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir" bilgisini paylaştı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yangınla mücadeleye kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden araç ile personel desteğinin sağlandığı bildirildi. Açıklamada, yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle tahliyeyi gerektirecek bir durum olmadığı duyuruldu.

TARİHİ ALANDA YANGIN TEDBİRİ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle ziyaretlerle ilgili tedbir alındığı bildirildi. Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur" ifadesi kullanıldı.

2 ORMAN İŞÇİSİ YARALANDI

Yangın mahalline pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.

BOLU'DA ALEVLERLE MÜCADELE

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkiinde de ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. 10 dakika içerisinde ilk müdahalenin yapıldığı yangında 281 vatandaşın bölgeden tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi. Yangına 118 arazöz, 7 iş makinesi, 9 helikopter ile müdahale edildi.


Sefaköy'de metrobüs yangını: Güvenlik görevlisi tam zamanında yetişti

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Sefaköy Metrobüs Durağı'nda meydana gelen olayda, yangın görevlilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle seferler bir süre durduruldu. Yangın, saat 16.30 sıralarında Sefaköy Metrobüs Durağı, Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüsün motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden metrobüs şoförü araçta bulunan yolcuları tahliye ederek yangına müdahale etti. Duraktaki güvenlik görevlisinin de yangın tüpüyle müdahalesi sonucu alevler söndürüldü. Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi. Olay anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


#Yangın
#Çanakkale
#Orman yangını
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