Çanakkale yangını korkuttu

Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında dün saat 10.00 sularında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.
TAHLİYEYE GEREK YOK
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangının yerleşim yerleri için risk oluşturmadığını ifade etti. Tüm ekiplerin gayretle çalıştığını belirten Toraman, "Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir" bilgisini paylaştı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yangınla mücadeleye kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden araç ile personel desteğinin sağlandığı bildirildi. Açıklamada, yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle tahliyeyi gerektirecek bir durum olmadığı duyuruldu.
TARİHİ ALANDA YANGIN TEDBİRİ
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle ziyaretlerle ilgili tedbir alındığı bildirildi. Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur" ifadesi kullanıldı.
2 ORMAN İŞÇİSİ YARALANDI
Yangın mahalline pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.
BOLU'DA ALEVLERLE MÜCADELE
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkiinde de ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. 10 dakika içerisinde ilk müdahalenin yapıldığı yangında 281 vatandaşın bölgeden tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi. Yangına 118 arazöz, 7 iş makinesi, 9 helikopter ile müdahale edildi.