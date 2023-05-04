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Çanakkale'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen depremlerin ardından sabah saatlerinde Ege Denizi'nde Saros Körfezi yakınlarında Çanakkale açıklarında 4.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi

07:00 . 4/05/2023 Perşembe
DHA
Çanakkale deprem

Çanakkale deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)  verilerine göre saat 04.50'de merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.


Yerin 18.31 km derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerde hissedildi. 

Öte yandan, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı deprem, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 16.82 kilometre uzaklığında meydana geldi.


Yaşanan depremle ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada,

“Bugün saat 04.50’de Saros Körfezi, Eceabat merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.




#Çanakkale
#Deprem
#Eceabat
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