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Çanakkale’de dereler taştı

Çanakkale’de önceki gün başlayan ve bütün gece süren sağanak nedeniyle dereler taştı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Bir otomobil suya kapıldı. Kalabaklı köy yolu kapandı. Kepez Deresi taştı. Deredeki bazı tekneler de zarar gördü. Ova Mahallesi'nde bahçe ve tarlalar sular altına kaldı.

04:00 - 17/12/2023 Pazar
Güncelleme: 03:06 - 17/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Manisa ve Muğla, kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, kuvvetli rüzgar beklenen, Kocaeli, Sakarya, Yalova için sarı, kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Balıkesir, Çanakkale ve Kırklareli için turuncu kodlu uyarı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Manisa ve Muğla, kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen, Bursa, Edirne, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, kuvvetli rüzgar beklenen, Kocaeli, Sakarya, Yalova için sarı, kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Balıkesir, Çanakkale ve Kırklareli için turuncu kodlu uyarı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından yurdun çeşitli şehirlerden sel baskını haberleri geldi. Dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle Çanakkale adeta sele teslim oldu. Merkeze bağlı Kalabaklı köyündeki bazı evlerde su baskını yaşanırken, bazı köylülerin küçükbaş hayvanları ise kayboldu.


KEPÇE YARDIMIYLA KURTARILDI

Kimi köylüler geceyi komşularının yanında geçirirken, kimileri de il merkezindeki yakınlarında konakladı. Sağanakta evi hasar gören Recep Yurtseven, mahsur kaldığı evinin penceresinden kepçe yardımıyla kurtarıldı. Eşi Nefiye Yurtseven ise evinin bahçesindeki 5 küçükbaştan 3'ünün kaybolduğunu dile getirdi. Köy sakinlerinden Nurten Özdemir ise sağanak sebebiyle evindeki tüm eşyaların mahvolduğunu söyledi.


KEPEZ ÇAYI TAŞTI

Çanakkale'deki yağış nedeniyle debisi yükselen Kepez Çayı taştı. Toprağa tutunamayan ağaçlar, akan suyun şiddetiyle sürüklendi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, “Tüm tedbirleri aldık. Ekiplerimiz çalışıyor. Motosikletli kuryelerin mağdur olmaması için trafiğe çıkmamalarını istedik. Yağışlar gün boyu devam edeceğinden vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istirham ediyoruz” dedi. Ayvacık ilçesinde sağanak sonrası Gülpınar-Babakale köy yolu, kayan yaprak ve balçık nedeniyle trafiğe kapatıldığı için sürücüler alternatif yol güzergahlarını kullandı.


İSTANBUL’DA ARAÇLAR MAHSUR

İstanbul'da da yağmur ve rüzgar etkili oldu. Bakırköy’de etkili olan yağış nedeniyle Florya Caddesi sular altında kalırken, 2 araç mahsur kaldı.Antalya Kumluca’da ise kuvvetli yağış sebebiyle bahçe ve seraları su bastı. Gavur Deresi'nin ise debisi yükseldi.


EDİRNE’NİN TEPELERİ BEMBEYAZ

Trakya'da bir süredir etkisini sürdüren sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kırklareli'nin Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinin Mahyatepe ve Jandarma Kule mevkilerine yağan kar nedeniyle Dereköy Sınır Kapısı'na ulaşım güçlükle sağlandı. Kars'ın Arpaçay ilçesinde de soğuk hava etkisini gösterdi. Potansiyel doğal sit alanı olduğu için 2019'da Cumhurbaşkanlığı kararıyla kesin korunacak hassas alan olarak tescillenen Lavaş Gölü'nün yüzeyi soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.


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