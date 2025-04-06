Çanakkale'de dolu yağışı etkili oldu: 6 Nisan Çanakkale hava durumu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle meyve bahçeleri beyaza büründü.





Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak ve ardından dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat aralıklarla etkisini artıran dolu yağışı nedeniyle meyve bahçeleri beyaz örtüyle kaplandı. Dolu yağışı nedeniyle beldedeki üreticilerin geçim kaynağı olan ve sezona kısa bir süre kala şeftali, kiraz, elma, kayısı ve hurma ağaçlari zarar gördü.





Meteoroloji'den 6 il için sağanak uyarısı





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sağanak uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale'de, yarın sabah ilk saatlerden itibaren ise Balıkesir, İzmir, Manisa'nın doğusu, Bursa'nın batısı ve Aydın'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.



