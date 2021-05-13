Çanakkale’de domates için OSB kurulacak ​

Kendine has tadı, rengi ve kokusuyla tezgahların aranan ürünlerinden “Çanakkale domatesi” başta olmak üzere bölgenin tarım ürünlerinin jeotermalle ısıtılacak seralarda üretilerek işlenmesi amacıyla organize sanayi bölgesi (OSB) kurulacak. İlk etapta 750 milyon liralık yatırım planlanan OSB’de, 2 bin 600 kişinin de istihdam edilmesi öngörülüyor. Çanakkale’de “Batak Ovası” olarak bilinen merkeze bağlı Kumkale köyü başta olmak üzere Ezine, Bayramiç ve Ayvacık ilçelerine uzanan yaklaşık 100 bin dekar alanda yetiştirilen domates, ülke ekonomisine katkı sunuyor. Ekonomik değeri yüksek bu domates ve türevlerinin yanı sıra ilin diğer tarımsal ürünlerinin marka değerinin artırılması amacıyla Jeotermal Enerji ile Isıtmalı Sera Organize Sanayi Bölgesi kurulması kararlaştırıldı.

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PAYDAŞLARDAN TAM DESTEK

Ayvacık ilçesi Tuzla ve Gülpınar köylerinin sınırları içinde kalan yaklaşık 3 bin dönüm alanda oluşturulacak OSB için Çanakkale Valiliği, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası ile Ayvacık Kaymakamlığı ve Belediyesi’nce hazırlanan proje, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Daire Başkanlığı’nca da destekleniyor.

İKİ YILDA TAMAMLANACAK

OSB’de sera işletmeleri, sulama, gübreleme, otomasyon ve dezenfeksiyon alanları, sanayi alanında ise ürün tasnif, ambalaj ve paketleme tesisleri, soğuk hava depoları, sıvı karbondioksit ve kuru buz üretme tesisleri, ürün işleme ve kurutma tesisleri yer alacak. OSB’nin, yaklaşık 2 yılda tamamlaması planlanıyor.

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JEOTERMAL KAYNAĞI VERİMLİ

Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, Çanakkale’nin özellikle gıda, tarım ve hayvancılık konusunda hem Türkiye’de hem de uluslararası piyasada marka şehir olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. Kaynağı ısısı ve debisi bakımından jeotermal enerji için çok verimli bir altyapı bulunduğunun belirlendiğini vurgulayan Üzen, projeyle ilgili kendilerinin yanı sıra İl Özel İdaresinin, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasının, bölgedeki ziraat odalarının önemli girişim ve destekler sağladıklarını dile getirdi.

DOMATES VE TÜREVLERİ ÜRETİLECEK

Ayvacık Kaymakamlığı ve Belediyesi’nin katılımıyla OSB için bu oluşumu başlattıklarını anlatan Üzen, şöyle konuştu: “Burada 25’er dönümlük 70-80 parseli olan bir ihtisas OSB’miz daha oluşacak. Ağırlıklı olarak domates ve türevleriyle ilgili üretimler yapılacak. Çanakkale’nin değerine değer katacak. Yenilenebilir ve sürdürülebilir özellikleriyle jeotermal enerji, tarım ve enerji sektörü için önemli bir kaynak. Ayvacık’ta kurulacak Jeotermal Kaynaklı Sera OSB ile hem bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması sağlanacak hem de bölgede kurulacak modern teknolojik seralar ile seracılık faaliyetleri ivme kazanacak.”