Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 30 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 30 düzensiz göçmen yakalandı

00:3623/04/2026, Perşembe
Operasyonda yakalanan 30 göçmen merkeze teslim edildi.
Operasyonda yakalanan 30 göçmen merkeze teslim edildi.

Çanakkale’de düzenlenen operasyonda 30 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Operasyonda göçmen kaçakçılığında kullanılan ekipmanlara da el konuldu.

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 30 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde 22 Nisan'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan çeşitli ülkelere mensup 30 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Öte yandan operasyonda 1 minibüs, 15 can yeleği, 12 can simidi ve 3 hava pompasına da el konuldu.



