Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada üç yaralı

Kaza Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde dün akşam saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Umurbey beldesine seyir halinde olan Ü.Y. idaresindeki 17 YD 884 plakalı otomobil karşı yönden gelen B. A. idaresindeki 34 NNH 191 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar otomobil sürücüsü Ü.Y. yanında yolcu olarak bulunan eşi C.Y. ve motosiklet sürücüsü B.A. ambulanslarla Çanakkale’de hastanelere kaldırıldı.