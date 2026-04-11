Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada üç yaralı

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada üç yaralı

00:3011/04/2026, Cumartesi
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ü.Y. yönetimindeki otomobil ile B.A. idaresindeki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler ve otomobildeki yolcu C.Y. hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde dün akşam saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Umurbey beldesine seyir halinde olan Ü.Y. idaresindeki 17 YD 884 plakalı otomobil karşı yönden gelen B. A. idaresindeki 34 NNH 191 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar otomobil sürücüsü Ü.Y. yanında yolcu olarak bulunan eşi C.Y. ve motosiklet sürücüsü B.A. ambulanslarla Çanakkale’de hastanelere kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.



