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Çanakkale'de su kullanımına kısıtlama: Halı ve araç yıkanamayacak

Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı Atikhisar Barajı'ndaki doluluğun azalması sonrası su tüketimine kısıtlama getirdi. 30 Nisan'a kadar geçerli karara göre, halı ve araçların şebeke suyuyla yıkanması yasaklandı.

17:41 . 2/03/2023 Perşembe
IHA
Çanakkale'de su kullanımına kısıtlama getirildi.

Çanakkale'de su kullanımına kısıtlama getirildi.

Çanakkale'de su kullanımına kısıtlama getirildi. Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan, 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı, kuraklık nedeniyle 23 milyon metreküpe kadar düştü. Atikhisar Barajı'nda su miktarının azalması üzerine Çanakkale Belediyesi tarafından encümen kararıyla su kullanımına yönelik kısıtlama getirildi. Çanakkale Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada su kullanımına ilişkin yasaklar duyuruldu.

HALI VE ARABA YIKAMAYA YASAK

Buna göre, konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanması yasaklandı. Yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilecek. Halı ve kilim yıkamaları ve şehir şebeke suyuyla hortumla araba yıkanması yasaklandı. Oto kuaför yıkama işletmelerinde su tüketiminin en fazla ayda 20 metreküp olarak uygulanmasına, oto kuaför yıkama, halı yıkama, hamam, tuvalet gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerinde ön ödemeli elektronik sayaç takılmasına, yer altı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç takma mecburiyetinin getirilmesine karar verildi.

Yer altı su kullanımının tespitinin yapılmasına, bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyuyla ve yağmurlama, damlama sistemleri kullanılarak yapılması, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlandırılması, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulamayla su kullanımının minimuma indirilmesi sağlanacak.

30 NİSAN'A KADAR GEÇERLİ

Belediye açıklamasında "Alınan bu kararların su kaynağımızın (Atikhisar Barajı) rezervinin yeterliliğine göre Belediye Encümenince yeniden değerlendirilmek üzere 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olmasına; kontrol ve denetimin Belediyemizin ilgili müdürlükleri tarafından yapılmasına, encümence alınacak su tasarrufuna yönelik bu kararlara uymayanlar hakkında '5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nca cezai işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verildi" denildi.

#Çanakkale
#Atikhisar Barajı
#kuraklık
1 saat önce
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Çanakkale'de su kullanımına kısıtlama: Halı ve araç yıkanamayacak
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