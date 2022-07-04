Çanakkale'de su ücretlerine zam yapıldı

Çanakkale'de çıkan orman yangınına helikopter ile müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için iki helikopter ile havadan, 10 arazöz, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, dozer ve çok sayıda personel ile karadan çalışma başlatıldı.