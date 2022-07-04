Gündem Çanakkalede su ücretlerine zam yapıldı
ÇANAKKALE

Çanakkale'de su ücretlerine zam yapıldı

Çanakkale'de su tüketim ücretlerine zam yapıldı. İYİ Partili bir üyenin çekimser, AK Partili üyelerin ret oyu verdiği oylamada, yapılan zam, meclisteki CHP'li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Çanakkalede su ücretlerine zam yapıldı
Arşiv

Çanakkale Belediye Meclisinin temmuz ayı olağan meclis toplantısında kentteki su kullanım ücretleri görüşüldü.

  • Konutlarda daha önce 0 ile 10 metreküp arası olan birinci kademe ücreti 4,77 lira olan metreküp ücreti 6,20 liraya, 5,45 lira olan ikinci kademe ücreti de 8 liraya yükseldi.

Toplantıda, 30 metreküp ve üzerindeki tüketimde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

CHP'Lİ ÜYELERİN OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

İYİ Partili bir üyenin çekimser, AK Partili üyelerin ret oyu verdiği oylamada, yapılan zam, meclisteki CHP'li üyelerin oy çokluğu ile kabul edildi.

Doğalgaz borularını derin denize indirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
FOTOĞRAF 6
Title
Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin kullanılır hale gelmesi için karaya çıkartılması amacıyla sığ ve derin denize soru döşenmesi çalışmaları hız kazandı.
Title
DENİZ DİBİNDE 170 KİLOMETREYE BORU DÖŞEYECEK<br><br>Karadan yaklaşık 170 kilometre açıkta bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazın uluşmasını sağlayacak boruların büyük kısmının serim işlemi \"Castorone\" isimli gemi tarafından gerçekleştirilecek.
Title
CASTORONE ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA<br><br>Derin denizde boru serpme işlemini yapacak olan ’Castorone’ isimli gemi saat 6.00 sularında Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı.
Title
‘Castorone’ isimli geminin 6 Temmuz tarihinde Filyos limanında olması bekleniyor.<br><br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, 13 Haziran’da, Filyos’ta gerçekleşen törenle Karadeniz’e ilk borular indirilmişti.
Title
5 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR<br><br>Hem deniz hem de kara kısmında yaklaşık 5 bin çalışan doğalgazı vatandaşla buluşturmak için mesai harcıyor.
Title
GELECEK YIL KULLANIMA GİRECEK<br><br>Keşfedilen doğalgazın gelecek yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunulması hedeflenirken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekipleri de bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Doğalgaz borularını derin denize indirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak boruları derin deniz tabanına yerleştirecek 'Castorone' adlı gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Çanakkale'de çıkan orman yangınına helikopter ile müdahale ediliyor
OYNAT 00:34
Çanakkale'de çıkan orman yangınına helikopter ile müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangının söndürülmesi için iki helikopter ile havadan, 10 arazöz, ilk müdahale aracı, su ikmal aracı, dozer ve çok sayıda personel ile karadan çalışma başlatıldı.
Filistinden kan donduran iddia

Filistin'den kan donduran iddia

"​İsrail cesetleri denek olarak kullanıyor."
Yeniden hesaplandı

Yeniden hesaplandı

​2022 bedelli askerlik ücreti temmuz zammı sonrası şekillendi.
Süper Ligde 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi

​Mağaza müdüründen alkışlanacak hareket: 'Çabuk hacı amcamın ayakkabılarını al gel'

​Kelebek hastası Semra Sevinç'ten kahreden haber.

Metrekare hilesi yapanlara kötü haber.

​Isırdı, darbetti, aracına binip kaza yaptı.

​Köpekten kaçarken kamyon çarpan Mahra'nın ailesinden çağrı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.