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Çanakkale’deki feci kazada can kaybı: TIR ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü yakınlarında otomobil ile TIR’ın kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti.

00:13 . 17/10/2023 Salı
DHA
Çanakkale'de kaza

Çanakkale'de kaza

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, otomobil ile TIR’ın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Tavaklı köyü yakınlarında çift yönlü yolda meydana geldi. Nurettin Ersöz (24) yönetimindeki 28 AL 168 plakalı otomobil, Şaban Ekren (48) yönetimindeki 41 ACA 500 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda otomobil içinde bulunan Muhsin Özer (18) araçta sıkıştı. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Özer’i sıkıştığı otomobil içerisinden çıkardı. Özer, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılardı. Tedavi altına alınan Özer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Nurettin Ersöz ise hafif şekilde yaralandı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, TIR sürücüsü Şaban Ekren gözaltına alındı.



#Çanakkale
#Ezine
#Trafik Kazası
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