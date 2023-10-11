Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi

Lübnan-İsrail sınırında yaşanan aktif çatışmalarda bir İsrail askeri karakolunun füzeyle hedef alınmasının ardından işgalci İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğu söyleniyor. Çatışmaların yaşandığı bölgeden havan topu ve silah sesleri yükseliyor. Voice of Israel isimli İsrail'e ait bir medya kuruluşundan yapılan açıklamada İsrail askerleri arasında yaralıların olduğu, çok ağır bir bombardımanın yaşandığı bilgisi verildi.