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Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi

Ukrayna’dan Lübnan’a giden Palau bayraklı, ‘GMA Nadıa’ genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında dümen arızası nedeniyle güvenli bölgeye çekildi.

13:30 . 11/10/2023 Çarşamba
AA
Dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi.

Dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 84 metre boyundaki "GMA Nadia" adlı genel kargo gemisinde, Ukrayna'dan Lübnan'a seyir halindeyken Çamburnu açıklarında dümen arızası meydana geldi.

Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda "Türkeli" römorkörünce yedeklenen gemi, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-13" refakatinde Karanlık Liman'a demirletildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.



#Çanakkale Boğazı
#dümen arızası
#gemi
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