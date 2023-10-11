Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi

Dümeni arızalanan gemi güvenli bölgeye demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 84 metre boyundaki "GMA Nadia" adlı genel kargo gemisinde, Ukrayna'dan Lübnan'a seyir halindeyken Çamburnu açıklarında dümen arızası meydana geldi.
Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda "Türkeli" römorkörünce yedeklenen gemi, kılavuz kaptan ve "Kurtarma-13" refakatinde Karanlık Liman'a demirletildi.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek demirletildi.