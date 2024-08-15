Çanakkale'deki orman yangını devam ediyor: Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na girişler kapatıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat alanında çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın devam ediyor.
Yangın, saat 09.51'de Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınlarında ziraat alanında başladı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlım alana sıçradı.
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı.
Devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu.
Yangına havanın kararmasıyla beraber karadan arazöz, itfaiye ekipleri, jandarma TOMA ve yüzlerce orman personeliyle kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Ülke genelinde 42 yangın çıktı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat, Bolu'nun Göynük ve Manisa'nın Gördes ilçelerinde devam eden orman yangınlarına 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracı ve 1413 personelle müdahalenin sürdüğünü bildirdi.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda devam eden orman yangınını söndürme çalışmasını helikopterle takip eden Yumaklı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklama yaptı.
Bakan Yumaklı, bugün ülke genelinde 19'u orman, 23'ü kırsal alan olmak üzere 42 yangının çıktığını, Çanakkale Eceabat başta olmak üzere halihazırda "üst risk grubu" olarak tanımladıkları 3 yangının devam ettiğini söyledi.
"Yangın yaklaşık 7 kilometrelik bir hat oluşturdu"
"Çok şiddetli rüzgar nedeniyle -yaklaşık 45 kilometrenin üzerinde, tabii bu hissedilen, daha yüksekte daha da artıyor- maalesef yayıldı. Yangın yaklaşık 7 kilometrelik bir hat oluşturdu. Boşaltılan herhangi bir yerleşim yeri olmamakla beraber 57. Alay Şehitliği yanan alanın dışında kalıyor ancak tedbirimizi aldık, takibimizi de sürdürüyoruz. Güney hattı dediğimiz alanda herhangi bir problem yok. Yangın düz bir çizgi halinde başlangıç noktası ile denize kadar olan alanda devam ediyor. Yangına müdahaleye giderken bir ekibimiz maalesef kaza geçirdi ancak herhangi bir can kaybı yok, durumları iyi. Tedavilerinin ardından bu arkadaşlarımız bizim ısrarlarımıza rağmen tekrar görevlerinin başına döndüler."
"Şu an itibariyle her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim"
Bakan Yumaklı yaptığı bu açıklamalarının ardından yangına ilişkin yeni açıklamada bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Akşamüstü yaptığım açıklamada bugün Türkiye'de 19'u orman, 23'ü kırsal alan yangını olmak üzere 42 yangına müdahale ettiğimizi söylemiştim. O saatten bu saate kadar ilave olanlarla birlikte bugün itibariyle ülke genelinde 33'ü orman, 30'u kırsal olmak üzere toplam 63 yangın çıktı. Şu anda sadece 3 aktif yangınımız var. Bunların 60 tanesini arkadaşlar müdahale ettiler ve söndürdüler. Şu anda içinde bulunduğumuz Çanakkale-Eceabat Büyükanafarta yangını sabah saat 09.51'de başlamıştı ve ilk müdahale 3 dakika içerisinde yapılmıştı. Ancak çok şiddetli rüzgar sebebiyle hızlı bir yayılma göstermişti. Havanın kararmasıyla beraber gün içerisinde yapılan müdahalelerle birlikte kara ekiplerimiz takviye yaparak bu müdahalelerine devam ediyorlar. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir risk söz konusu değil. Zaten valiliğimiz de gerekli tedbirleri diğer kolluk güçlerimizle birlikte almış durumda. Çok şükür 57. Alay Şehitliği'ne gelmeden gerekli müdahaleyle durduruldu. Conkbayırı'nda da herhangi bir yapının zarar görmediğini özellikle belirtmek istiyorum. Müdahalemiz gece boyunca sürecek ancak şu an itibariyle her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. İnşallah yarın sabah çok daha güzel haberler vereceğim. İkinci yangın Bolu Göynük'teki Bekirfakılar yangınıydı. Bu da 12.41'de meydana gelmişti. 12.56'da da ilk müdahale yapıldı. Burada ilk başta nemin çok düşük olması, rüzgarın saatte 68 kilometre hızla esmesiyle birlikte orada da yangın çok hızlı bir yayılım gösterdi. Ancak orada da çalışmaların çok iyiye gittiğini söyleyebilirim. Arkadaşlarımız şu anda orada müdahaleye devam ediyorlar. Bolu'da da yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir sorun yok. Gerekli tedbirler alındı. Herhangi bir risk söz konusu değil. Manisa Gördes'i söylemiştim. Burada da çok ciddi bir rüzgar vardı. Hem havadan hem karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Çok şükür burada da 70 kilometreye yakın saatte bir rüzgar hızı tespit edilmişti. Bu yangında gayet iyi gidiyor. Özetle genel anlamda devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var bunu söylemek isterim. Yarın dediğim gibi güzel haberler vererek bu 3 yangınımızla ilgili de bittiğini inşallah sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum” dedi.