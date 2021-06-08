​Çanakkale’ye ilk tabliye​: 87 parça zemin daha eklenecek

Tamamlandığında Marmara Bölgesi şehirlerini kara yoluyla kesintisiz biçimde birbirine bağlayacak ve dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak “1915 Çanakkale Köprüsü”nün ilk tabliye bloku vinç yardımıyla konuldu.

HER BİR BLOĞUN AĞIRLIĞI 700 TON

Asya yakasındaki Lapseki ilçesi Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkileri arasında devam eden çalışmalar kapsamında Çanakkale Boğazı güneyden kuzeye 05.00-12.15 saatleri arasında gemi trafiğine kapatıldı. Sütlüce Şantiye Sahası’nda bulunan ilk tabliye bloku, gemiyle Şekerkaya mevkisine sevk edildi. 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki blok, 318 metre yüksekliğindeki kulenin zemin platformunun üzerine Singapur bayraklı, 106 metrelik “Asian Hercules-III” isimli yüzer vinçle yerleştirildi.

27 KEDİ YOLU KÖPRÜ SÖKÜLÜYOR

Araçların geçeceği yol, 87 tabliye blokunun birbirine eklenmesiyle oluşacak. “Kedi yolu” arasında bağlantıyı sağlayan 27 köprünün söküm çalışmaları da sürüyor. Yapımında 649’u mühendis 5 bin kişinin çalıştığı köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü olan 18 Mart 2022’de açılması planlanıyor.

2023 METREYLE DÜNYADA BİRİNCİ

1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak. Tamamlandığında 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip olacak. Köprünün ayakları arasındaki 2023 metrelik orta açıklık, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş Yılı’nı sembolize edecek. Deniz seviyesinden itibaren 318 metre kule yüksekliği ise Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasındaki en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni sembolize edecek. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğu 2023 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar ile 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle beraber 4608 metre olacak.

14.5 MİLYAR AVRO DEĞER ÜRETECEK

Türkiye’nin batısında otoyol entegrasyonunu tamamlayacak ve İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşturacak projede, ana halatları oluşturacak çelik kablolarda dünyanın etrafını 4 kez dolaşmaya yetecek toplamda 162 bin kilometre uzunluğunda tel kullanılacak. Yurt sathında karayollarının iyileştirilmesi hedefinde önemli bir rol oynayacak 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, doğrudan ve dolaylı etkileri ile toplamda 14.5 milyar avroya eş değer ekonomik değer üretecek. Köprüyü baştan başa geçmenin süresi ise 6 dakika olacak.