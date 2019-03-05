Gündem Canavarı amcası yakalattı
3. SAYFA

Canavarı amcası yakalattı

Ev arkadaşına kızıp daireyi ateşe veren Özkan E.’yi’ amcası ihbar etmiş. 4 kişinin ölümüne sebep olan yeğenini havalimanına bırakan amca Yunus E., daha sonra polise her şeyi anlatmış.

Şahin Şen Yeni Şafak
Özkan E.’nin tartıştığı Ramazan Demir yangından yaralı kurtuldu.
Özkan E.’nin tartıştığı Ramazan Demir yangından yaralı kurtuldu.

4 kişinin ölüp 1 kişinin yaralandığı Beyoğlu Asmalı Mescit’teki yangının altından kişisel husumet çıktı. Kendinin de yaşadığı daireyi ateşe verip Hatay’a kaçan Özkan E. (26), uçaktan iner inmez yakalanmıştı. İstanbul’a getirilen Özkan E. suçunu itiraf etti. Yangından yaralı kurtulan Ramazan Demir’le aralarında bir süredir husumet bulunduğunu söyleyen Özkan E., Demir’le sık sık tartıştıklarını ve Demir’in kendisine psikolojik baskı kurup küfrettiğini belirtti.

Özkan E.

AMCASIYLA BERABER TUTUKLANDI

Olay günü eve gittiğinde eşyalarının çöpe atıldığını görünce sinirlendiğini söyleyen Özkan E., Ramazan Demir’in yatağını yaktığı gazete kağıtları ile tutuşturduğunu anlattı. Amacının öldürmek olmadığını söyleyen Özkan E, olaydan sonra amcası Yunus E.’nin yanına giderek her şeyi anlattığını belirtti. Hatay’a gitmesi için yeğenini havalimanına bırakan Yunus E.’nin, daha sonra havalimanı polisine giderek yeğenini ihbar ettiği öğrenildi. Öte yandan Adliyeye sevk edilen Özkan E. ve Yunus E. akşam saatlerinde tutuklandı.

  • Böyle kaçmış
  • Arkadaşlarının bulunduğu evi yakarak 4 kişinin ölümüne neden olan Özkan E.’nin, olay sonrası kaçış görüntüleri ortaya çıktı. Yangını çıkardıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek uzaklaşan Özkan E., çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Elleri cebinde hızla olay yerinden uzaklaşan Özkan E.’nin rahat tavırları dikkat çekti.

Denizli'de mültecilere biber gazı sıkan polise soruşturma
GÜNDEM
Denizli'de mültecilere biber gazı sıkan polise soruşturma
Vatan ödülü

Vatan ödülü

​Teröristlerin öldürülmesine ya da yakalanmasına yardım eden vatandaşlar ödüllendiriliyor.
Büyük birader Çin

Büyük birader Çin

​Çin hükümeti, halkını teknolojik anlamda 'yakın markaja' almış durumda.
Gaziantep’e Medeniyet Şehri

Gaziantep’e Medeniyet Şehri

​​Cumhur İttifakı Gaziantep adayı Fatma Şahin, projelerini Yeni Şafak'a anlattı.
2 yılda 3 binterörist etkisiz

2 yılda 3 binterörist etkisiz

Bakan Soylu, terör operasyonlarıyla ilgili konuştu.
İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlu, Albayrak Medya Grubu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Trabzonspor sonunu getiremedi

Trabzonspor sonunu getiremedi

​Bordo mavililer 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
İkinci yarıya çıkamadı

İkinci yarıya çıkamadı

​Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı.
Venezuelaya döndü

Venezuelaya döndü

Guaido, çıkış yasağına rağmen ülkeden gitmişti.

Büyükçekmeceyemetrobüs müjdesi

Büyükçekmeceyemetrobüs müjdesi

Binali Yıldırım: Seçilirsem yapacağım ilk iş.
Nükleer restleşme

Nükleer restleşme

Putin, ABD ile olan nükleer anlaşmayı askıya aldı.
2023 yılında hizmete sunacağız

2023 yılında hizmete sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın mitinginde halka hitap etti.
Trafikte adamdövmeye kalktı

Trafikte adamdövmeye kalktı

Hız sınırı, trafik kuralı tanımayan motorcu artistliği.
23 zincirmarkete soruşturma

23 zincirmarkete soruşturma

​Rekabet Kurumu fahiş fiyatlarla ilgili harekete geçti.
16 kişi için müebbet isteniyor

16 kişi için müebbet isteniyor

Gezi Parkı olaylarına ilişkin iddianame kabul edildi.
Cesedi bu fırında yakıldı

Cesedi bu fırında yakıldı

​Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni iddialar.
Kovalamaya devam edeceğiz

Kovalamaya devam edeceğiz

Erdoğan: Terör örgütleri halkımı huzursuz edemeyecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.