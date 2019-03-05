Canavarı amcası yakalattı

4 kişinin ölüp 1 kişinin yaralandığı Beyoğlu Asmalı Mescit’teki yangının altından kişisel husumet çıktı. Kendinin de yaşadığı daireyi ateşe verip Hatay’a kaçan Özkan E. (26), uçaktan iner inmez yakalanmıştı. İstanbul’a getirilen Özkan E. suçunu itiraf etti. Yangından yaralı kurtulan Ramazan Demir’le aralarında bir süredir husumet bulunduğunu söyleyen Özkan E., Demir’le sık sık tartıştıklarını ve Demir’in kendisine psikolojik baskı kurup küfrettiğini belirtti.

Özkan E.

AMCASIYLA BERABER TUTUKLANDI

Olay günü eve gittiğinde eşyalarının çöpe atıldığını görünce sinirlendiğini söyleyen Özkan E., Ramazan Demir’in yatağını yaktığı gazete kağıtları ile tutuşturduğunu anlattı. Amacının öldürmek olmadığını söyleyen Özkan E, olaydan sonra amcası Yunus E.’nin yanına giderek her şeyi anlattığını belirtti. Hatay’a gitmesi için yeğenini havalimanına bırakan Yunus E.’nin, daha sonra havalimanı polisine giderek yeğenini ihbar ettiği öğrenildi. Öte yandan Adliyeye sevk edilen Özkan E. ve Yunus E. akşam saatlerinde tutuklandı.

Böyle kaçmış



Arkadaşlarının bulunduğu evi yakarak 4 kişinin ölümüne neden olan Özkan E.’nin, olay sonrası kaçış görüntüleri ortaya çıktı. Yangını çıkardıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek uzaklaşan Özkan E., çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Elleri cebinde hızla olay yerinden uzaklaşan Özkan E.’nin rahat tavırları dikkat çekti.