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SAMSUN

Canikli çocuklar Keloğlan ile eğlenceye doydu

Canik Belediyesi ve Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen açık hava tiyatrosunda ‘Herkes İçin Keloğlan’ adlı çocuk oyunu seyircisiyle buluştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canikli çocuklar Keloğlan ile eğlenceye doydu
‘Herkes İçin Keloğlan’ adlı çocuk oyunu seyircisiyle buluştu.

Canik Belediyesi ve Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen açık hava tiyatrosunda ‘Herkes İçin Keloğlan’ adlı çocuk oyunu seyircisiyle buluştu. Antalya Devlet Tiyatroları tarafından Canik Belediye Meydanı’nda sahneye konulan oyun ilçe halkı tarafından büyük ilgi gördü. Canik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organizasyonuyla sahnelenen ‘Herkes İçin Keloğlan’ adlı çocuk oyununa çocukların yanısıra aileler de yoğun ilgi gösterdi.

Canik Belediyesi Adnan Menderes Demokrasi Meydanı’nda kurulan mobil sahnede oynanan oyun her yaştan seyirci tarafından büyük beğeni topladı. İlçede kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem verdiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Canik Belediyesi olarak çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza hitap edecek etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Belediyemiz kültür ve sanatta öncü olmayı sürdürecek” açıklamasında bulundu.

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