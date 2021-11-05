Canından can oldu

Anne Medine Özamaç, böbrekleri iflas eden bebeği Nisa’ya organ bağışı sayesinde can oldu. Minik Nisanur, dünyaya geldiği ilk ay, yoğun bakımda tedavi gördü. Taburcu edilmesinden sonra giderek kötüleşen bebeğin böbreklerinde protein kaçağı olduğu tespit edildi. Makinelere bağlı bir şekilde yaşama tutunan Nisanur’un hayata geldikten 9 ay sonra iki böbreği alındı. Anne Özamaç, doku uyumu sonrası İstinye Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde gerçekleşen operasyonla bir böbreğini kızına verdi.

GÖZÜMÜN ÖNÜNDE ÖLÜMÜ BEKLEDİ

3-9 Kasım organ nakli haftası dolayısıyla anne Medine Özamaç yaşadıklarını şöyle anlattı: “Hamileyken hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bebeğini doğurduktan sonra zorlu süreç başladı. İlk ay Nisanur’u göremedim. Yoğun bakıma aldılar. Hastalığının ne olduğunu söylemediler. Sonra taburcu ettiler eve götürdüm. Gün geçtikçe Nisanur şişti. Altı aylıkken acile götürdük. Hastanede enfeksiyon kaptıkça yoğun bakıma girdi. Gözümün önünde aylarca ölümü bekledi. Sonra böbreklerinin iflas ettiğini söylediler, makineye bağladılar”

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NE OLUR DUYARSIZ KALMAYIN

Aylarca devam eden bir süreç olduğunu belirten anne Özamaç, “İki çocuğum vardı. Onların böbreklerini önerdiler. İçime sinmedi. Benim kan testlerim tuttu. Böbreğimin uyduğu haberini aldık. Hemen harekete geçtim. Nisanur madem bu kadar güçlü, ölmemek için direniyor, ben onu yaşatacağım, dedim. Ağustos ayında nakil yapıldı. İki gün içerisinde ayağa kalktı. Başımıza gelene kadar organ naklinin böyle önemli olduğunu bilmiyorduk. Ne olur duyarsız kalmayın” şeklinde konuştu.

Kovid ile organ bağışları azaldı

Türkiye’de 30 bin 64 hasta, organ bağışı bekliyor. Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan, “Organ nakli Kovid döneminde daha da kötüleşti. Hekimler, hastaneler, resmi makamlar organ bağışı artması için çok çalışıyorlar. Ama bunun halk tarafında yansıması olmuyor. Organ nakli bekleyen hastalar pandemi dinlemiyor. ‘Nakil olmak riski artırıyor’ diye düşünülüyordu, ama öyle değil. Biz her türlü tedbiri almış durumdayız. Bağışa çok ihtiyacımız var.” dedi.

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