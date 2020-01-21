Caniye ağır müebbet

Evinin önünde 3 Aralık 2019 akşamı kalbinden bıçaklanıp öldürülen Ceren Özdemir davasında karar verildi. Tutuklu sanık Özgür Arduç, dün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti başkanı İbrahim Akbulut, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporla ilgili bilgilendirmede bulundu. “Şuradaki memurlar olmasa çırılçıplak soyunurdum, görürsünüz akıl sağlığımın olup olmadığını. Deli olmam için ne yapmam gerek” diyen Arduç, akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederek yeniden rapor istedi.

Ordu’da vahşice katledilen Ceren henüz 20 yaşındaydı.

KARARA ALKIŞ

Mahkeme başkanı “Çırılçıplak soyunman deli olduğunu göstermez” diyerek yeni rapor talebini reddetti. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını isterken; aile üyeleri de sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti sanığa “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmadığını açıklayan heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Duruşma salonunda bulunanlar kararı alkışladı.

ACIMIZ DİNMEZ

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Ordu Barosu Başkanı ve Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz, sanığa Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen en ağır cezanın verildiğini belirterek, “Cezasında indirim yapılmamıştır. Türk Ceza Hukuku anlamında adalet tecelli etmiştir” dedi. Baba Yılmaz Özdemir “Adalet yerini buldu ama acımız dinmeyecek. İçimizde acımız devam edecek” derken, anne Güfer Özdemir ise “Karardan memnunuz. Ayrıca yanımızda olan bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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İDAM GELMELİ

Ceren'in komşuları da açıklama yaptı.

Ceren’in komşuları da katil Özgür Arduç’a verilen cezayı değerlendirdi. Cezayı yerinde bulduğunu belirten mahalle sakini Hayati Aydın, “Verilen ceza örnek olmalı. Yoksa bu gibi cinayetler devam eder” dedi. Aynı mahallede yaşayan Selma Öztürk, “Ömür boyu hapis cezası verildiği iyi oldu ama keşke kanunlar değişse de bunlara idam cezası gelse” diye konuştu. Şenel Mağden de “Cezaların çok caydırıcı olması lazım. Bunun gibilerin esas cezası idam olmalı” ifadelerini kullandı.

Diğer dava 10 Şubat’ta