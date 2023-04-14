Canlarımızı unutmadık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Biz asla bu depremi unutmadık. Depremde kaybettiğimiz canları unutmadık. Deprem yıkıntıları altında kalan hayalleri unutmadık" dedi. Erdoğan, Malatya Deprem Konutları Temel Atma ve 1442 Konut, 250 Köy Evi ile 47 Dükkanın Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. 94 bin konut ve köy evinden 43 binin temelini attıklarını hatırlatan Erdoğan, “6 bin 700'ünün temelini de bugün sizlerle atarak Ya Allah Bismillah diyoruz” ifadelerini kullandı.

KISA ZAMANDA TESLİMAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının öne çıkanlar şöyle: Lider masabaşında değil, işbaşında belli olur. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür eseri senin dediğin gibi. Altyapısı hastanesi çarşısıyla parkıyla Malatya'nın çevresini küçük küçük şehirlerle donatacağız. 94 bin konut ve köy evinden 43 binin temelini attık. 6 bin 700'ünün temelini de bugün sizlerle atarak Ya Allah Bismillah diyoruz. Fazla uzatmadan kısa zamanda teslimatı yapacağız. Bugün Malatya'da ayrıca Pötürge, Yeşilyurt ve Battalgazi'de daha önce deprem nedeniyle hak sabi olan kardeşlerimizin konut ve köy evlerinin anahtarını teslim edeceğiz. Malatya'da ilk evim projesi kapsamında 2 bin 791 konut yaparak daha önce verdiğimiz sözleri tutmayı sürdürüyoruz.

MALATYA’YA BAYRAM MÜJDESİ

Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi etmekte kararlıyız. Şehirlerimizi en güzel haliyle yeniden ayağa kaldıracağız. Köy evlerinin bir kısmını Ramazan Bayramı'nda teslim edeceğiz. Amacımız, 319 binini 1 yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayata döndürmektir. 6 bin iş yeri yaparak esnaf ve sanatkarlarımıza vereceğiz. Yeni konutlarımızı zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz Malatya'ya sevdalıyız. Türkiye'ye sevdalıyız.

7 BARAJIN YAPIMI SÜRÜYOR

79 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Şehrimize Turgut Özal Üniversitesi'ni açtık. Sağlıkta 70 sağlık tesisi yaptık. Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 464 km’ye ulaştırdık. Yol projelerimizi kısa sürede tamamlıyoruz. 7 barajın yapımı sürüyor. 421 dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Malatyalı çiftçilerimize 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. 1 teknopark, 1 tasarım merkezi kurduk. Önümüzdeki dönemde Arapgir, Arguvan, Doğanyol ve Pötürge'ye doğal gaz arzı başlatmayı planlıyoruz. Ben bunları anlatırken, acaba bu bay bay Kemal ne yaptı?

ASIL GURURU 15 MAYIS'TA DUYACAĞIM

Bunun yaptığı bir şey var mı? Bay bay Kemal bir zamanlar SSK Genel Müdürü iken hastanelerimizin hali neydi? Hastalarımız hastanede ölüyor, rehine kalıyordu. Bay bay Kemal sen bunların hesabını nasıl vereceksin? Şimdi bizim muhteşem hastanelerimiz var. Dünyada övünç kaynağı. Kovid'de hastanelerimiz olmasaydı bizim halimiz nice olurdu. Asıl gururu 15 Mayıs'ta duyacağım.

TEK BİR ESERLERİ YOK

Bu seçimler gelecek 5 seneyi değil, gelecek yarım asrını belirleyecek. Gelin 14 Mayıs'ta şu siyasi mevtalara sandıkları mezar edin. Kimin ne yaptığı, kimin kimlerle yol yürüdüğü ortada. Şu CHP PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla beraber yürümüyor mu? Örgütlerin Kandil'deki ağababaları talimat veriyor mu? Bu yavrularımızı dağa kaçıran bu terör örgütünün ağa babalarına uzantılarına PKK'ya YPG'ye bunlara 14 Mayıs'ta hep birlikte bir ders veriyor muyuz? Bu seçimlerde sadece ittifaklar ve adaylar rekabet etmiyor. Aynı zamanda Batı buraya talimat veriyor.

Dur demenizi bekliyorum

3 günlük siyasi çıkar için bölücü ve FETÖ’cülerle kol kola girmek gibi omurgasızlıklar gördüklerini kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: Toplantı üstüne toplantı yapıp, kavga üstüne kavgasız gürültüsüz adayı bile belirleyemeyenler bu ülkeye huzur getirebilir mi? Millete örnek gösterecek tek bir eseri olmayanlar depremzedelerin sıkıntılarını çözebilir mi? Ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz böyle bir ekibe bırakın Türkiye’yi, bırakın Malatya’yı bakkal dükkanı bile emanet edilemez. Sadece hayal satan, uçuk kaçık vaatlerle günü kurtarmaya çalışan, bu ekibin siyasetten tasfiye vakti gelmiştir. Sizlerden bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve birkaç bakanlık kapmak için ülkenin kaderiyle oynayanlara dur demenizi bekliyorum.











