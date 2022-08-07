Canlı yayında gazeteci Latif Şimşek’i darbeden Cemal Enginyurt’un ‘koruması’ tutuklandı
Millet İttifakı'nın ortaklarından Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması canlı yayında gazeteci Latif Şimşek’e saldırmıştı. Gazeteci Şimşek'in suç duyurusunda bulunduğu Enginyurt hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Gözaltına alınan Enginyurt’un koruması Emrah Topal tutuklandı.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt dün akşam katıldığı televizyon programında gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen kişi Latif Şimşek'e fiziki saldırıda bulundu.
Latif Şimşek Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasından şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan Başsavcılık Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki soruşturma evrakının da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceğini bildirdi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Başsavcılık olay sırasında televizyon programının yapıldığı kanalda resmi görevi bulunmayan ve Cemal Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen kişi hakkında gözaltı talimatı vermişti. Şüpheli koruma tutuklandı.
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'KASTEN ÖLDÜRME'DEN KAYDI VAR
Saldırgan Emrah Topal’ın suç dosyası kabarık çıktı. Topal’ın “kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.