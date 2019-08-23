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Cansız bedeni 4 saat sonra bulundu

Beşiktaş İskelesi'nde bir arkadaşı ile denize girdikten sonra kaybolan Bayram Demir'in cansız bedeni 4 saat süren arama çalışmalarının ardından iskelenin 5 metre açığında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Bayram Demir'in cansız bedeni iskelenin 5 metre açığında bulundu. ​
Bayram Demir'in cansız bedeni iskelenin 5 metre açığında bulundu. ​

Beşiktaş İskelesi'nde saat 02.00 sıralarında biri kadın 2 arkadaşı ile birlikte alkol alıp, erkek arkadaşlarından birisi ile denize giren Bayram Demir, boğazın sularında gözlerden kayboldu.

Arkadaşın ve çevredeki vatandaşların arama ve kurtarma çalışmaları sonuç vermedi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi yaklaşık 4 saat boyunca Demir'i aradı. Aramalar sonucu Demir'in cansız bedeni denize girdiği Beşiktaş İskelesi'nin yaklaşık 5 metre açığında bulundu.

Dalgıç polisler tarafından saat 06.00 sıralarında denizden çıkarılan Demir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, birlikte yüzdükleri sırada Demir'in kaybolması üzerine arkadaşının kaybolduğunu haber veren kişi de alkol komasına girmesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan müdahaleler sonucu ayağa kalkıp tekrar olay yerine gelen arkadaşı, Demir'in cesedinin sudan çıkarıldığı sırada baygınlık geçirdi. Olay yerindeki ambulansa alınan kişi ambulanstaki müdahalenin ardından yeniden ayağa kalkarak çalışmaları takip etti.

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