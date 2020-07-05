Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cansız mankenler gelin ve damadın yerini aldı Takıları da kaptılar
TEKİRDAĞ

Cansız mankenler gelin ve damadın yerini aldı: Takıları da kaptılar

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, hayatlarını birleştiren Sinem ve Sinan Dağ çiftinin düğünleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Düğünde takılar gelin- damat yerine, yanlarına konulan cansız mankenlere takıldı. Gelin ve damat ilk önce şaşırsa da alınan tedbirden memnun kaldı. Davetliler de uygulamanın doğru olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Davetliler de uygulamanın doğru olduğu görüşünde.
Davetliler de uygulamanın doğru olduğu görüşünde.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen düğünlere 1 Temmuz itibariyle yeniden başladı. Sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanma şartı ile izin verilmesinin ardından Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir düğün salonu tedbirler kapsamında gelin damada takı sırasında temas olmaması için manken gelin- damat uygulaması yaptı.

Takılar gelin damat yerine cansız mankenlere takıldı.

Tedbirler kademeli olarak gevşetiliyor: İşte 1 Temmuz normalleşme takvimine göre açılacak yerler
KORONAVİRÜS
Tedbirler kademeli olarak gevşetiliyor: İşte 1 Temmuz normalleşme takvimine göre açılacak yerler

Gelin ve damat şaşkın

Cansız mankenlere gelinlik ve damatlık giydirilmesiyle ilk düğün yapıldı. Sinem ve Sinan Dağ çifti salona geldiklerinde girişte cansız gelin ve damadı görmesiyle önce şaşırdı. Düğüne gelen konuklar ise gelin ve damada temas etmeden tebrik etti. Takı töreni de gelinle damadın yanına konulan gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere takılarak gerçekleştirildi.

Davetliler takılarını taktıktan sonra gelin ve damadı uzaktan tebrik ettiler.

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: 60 yaş üstü düğüne gitmesin
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: 60 yaş üstü düğüne gitmesin

Tedbirler ortada

Gelin Sinem Dağ, alınan tedbirlerin doğru olduğunu belirterek, "Bizde şu anda ilk defa bunun içindeyiz temassız olduğu için. Kurallarda gayet iyi" dedi. Düğünlerin eskisi gibi olmasının daha güzel olacağını ifade eden damat Sinan Dağ ise "Eskisi gibi olsa daha iyi olurda ama maalesef koronavirüs yüzünden alınan tedbirler ortada. Gayet güzel bir uygulama düğün salonu sahiplerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

  • Düğün salonu sahibi Şerafettin Akyel de tedbirler kapsamında böyle bir uygulamayı hayata geçirme kararı aldıklarını ve başta ilginç geldiği söyledi. Akyel, "Düşündük, taşındık böyle şeye karar verdik. İyi yaptığımıza da inanıyoruz. Mesafeyi kolluyoruz. Bu uygulamadan düğün sahipleri de memnunlar. Gördüğünüz gibi gelin- damat masada otururken mankenlerimize takılar takılıyor. Anne ve babalar ise misafirleri karşılıyorlar. Tek bir sıkıntımız var o da oyun. Tek gelin damat oynayacak. Bu yönde bir sıkıntımız var" dedi.

Halay ve horonsuz düğün: Uzun süredir bekleyen çiftler gün almaya başladı
KORONAVİRÜS
Halay ve horonsuz düğün: Uzun süredir bekleyen çiftler gün almaya başladı

Güzel bir uygulama

Düğüne gelen misafirlerden Derya Saltan ise cansız gelen- damat mankenin ilginç gelmesinin yanı sıra iyi bir önlem olduğunu ifade ederek, "Cansız manken takı olayı bizim için alınan en güzel kararlardan bir tanesi. Evet insanlara biraz ilginç gelebilir ama güzel bir önlem diye düşünüyorum. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Cansız manken olayı da güzel oldu" diye konuştu.

Düğün salonlarının açılmasına sayılı günler kaldı: Halaysız düğün olur mu?
OYNAT 00:00
Düğün salonlarının açılmasına sayılı günler kaldı: Halaysız düğün olur mu?
Mutlu yuva hayali kuran binlerce çiftin merakla beklediği düğün salonlarının açılmasına sayılı günler kaldı. Fakat düğünlerin olmazsa olmazı kol kola çekilen halaylar, takı merasimleri, toplu fotoğraf çekimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında mümkün gözükmüyor. Tedbirler kapsamında düğünlerin nasıl olacağını gelin birlikte inceleyelim.
Abone Ol Google News
İki yıl içinde tamamlanacak

İki yıl içinde tamamlanacak

​Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu dev projeyi duyurdu.
Amerikan iç savaşı

Amerikan iç savaşı

​Teknoloji devleri Trump'a neden kazan kaldırdı?
Türkiyeyi küresel güç haline getirecek

Türkiye'yi küresel güç haline getirecek

​Mavi Vatan'a 'yüzen kışla' Anadolu çıkarması.
Okullarda alınacak önlemler belli oldu

Okullarda alınacak önlemler belli oldu

Bakanlık 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi.
Yaralanan 114 hasta <br>taburcu edildi

Yaralanan 114 hasta
taburcu edildi

Sakarya Valisi, son durumu açıkladı.
En başarılı <br>ülkelerden biri olduk

En başarılı
ülkelerden biri olduk

137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik.
Yıkılması unutuldu

Yıkılması unutuldu

99 depreminden sonra yıkılması unutulan bina yine yıkılamadı.
Ölüm oranlarını<br>düşürmede başarısız

Ölüm oranlarını
düşürmede başarısız

DSÖ, kullanımını ikinci kez durdurdu.
Yine tarihe geçti

Yine tarihe geçti

Ronaldo başarılarına bir yenisini daha ekledi.
3 kişi her yerde aranıyor

3 kişi her yerde aranıyor

Patlamanın olduğu fabrikada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kahreden sakatlık

Kahreden sakatlık

​Genç oyuncunun fibula kemiği kırıldı.

​Parkta horon oynayan gençler koronavirüse davetiye çıkardı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok önemli uyarı.

Minibüsten 14 yerine 30 yolcu çıktı.
Tarihin en <br>büyük operasyonu

Tarihin en
büyük operasyonu

Aralarında suç örgütü liderlerinin de bulunduğu 34 kişi tutuklandı.

İBB kendi bünyesinde bulunmayan işletmeye flamasını asmak istedi.

​Yeni ilçe merkezindeki çalışmalarda sona gelindi.
Psikolojik sorunları olan anne üç haftalık çocuğunu boğarak öldürdü
Gündem

Psikolojik sorunları olan anne üç haftalık çocuğunu boğarak öldürdü

Kayseri’de 42 yaşındaki Ayşe B., babasının evinde kaldığı sırada üç hafta önce dünyaya getirmiş olduğu kızı Melek’i önce yastıkla boğarak öldürmeye çalıştı. Bebeğin ölmediğini fark eden anne Ayşe B., küçük Melek’i boğazını sıkarak öldürdükten sonra yan odada kalan babasına haber verdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve ilaç kullanan anne Ayşe B.’nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Dünyada en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerden biriyiz
Gündem

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Dünyada en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerden biriyiz

"Sağlıklı Turizm Güvenli Kent" tanıtım toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Dünyada en iyi sağlık sistemine ve altyapısına sahip ülkelerden biri olduğumuzu belirten Çavuşoğlu, "Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. 90 ülke, Türkiye'deki vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Bu ülkelerin 230 bin vatandaşının tahliye edilmesine katkı sağladık" dedi.
Van'da aldığı eğitimle atölye kuran eski hükümlü 7 kişiyi istihdam ediyor: İleride işimizi büyütüp daha fazla insanla birlikte çalışmayı düşünüyoruz
Gündem

Van'da aldığı eğitimle atölye kuran eski hükümlü 7 kişiyi istihdam ediyor: İleride işimizi büyütüp daha fazla insanla birlikte çalışmayı düşünüyoruz

Van'da işlediği suç nedeniyle 7 ay cezaevinde kalan Fazıl Kara, denetimli serbestlik sürecinde katıldığı meslek edindirme kursu ve İŞKUR'dan aldığı hibe desteğiyle kurduğu otel terliği atölyesinde 7 kişiye istihdam sağlıyor. Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz, 'Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi'ne çok fazla proje sunmuş ve desteklenen proje sayısında Türkiye birincisi olmuştur" dedi. Eski hükümlü Kara da, "Atölyemizde 7 arkadaşımız ekmek parası kazanıyor. İleride işimizi büyütüp daha fazla insanla birlikte çalışmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.