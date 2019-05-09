Cansuyu Mali’de 20 bin muhtaca gıda yardımı yaptı

Geçtiğimiz günlerde Mali’nin kuzeyinde bulunan Mopti bölgesinin Ogossogou köyünde büyük bir katliam yaşanmıştı. Sömürgeci yapının desteklediği Dogon Kabilesi’nin saldırıları sonucunda Pöl Kabilesi’nden 160 masum insan öldürüldü. Bu çatışma sonucunda binlerce insan canlarını kurtarmak için Mali’nin Başkenti Bamako’ya sınır olan Kolikoro bölgesine göç etti. Katliamdan kaçan bu mazlumlara Cansuyu Derneği ekipleri ulaştı.

Her yıl Ramazan ayında faaliyetlerini yoğunlaştıran Cansuyu Derneği, göç etmek zorunda kalıp hayvan pazarının yanına kamp kuran ve zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışan Malili muhtaçlara yardım elini uzattı. Yiyecek bulmakta zorlanan 20 bin muhtaca içerisinde temel yiyeceklerin olduğu Ramazan kumanyaları dağıtıldı. Ayrıca 5 bin kişiye iftar sofraları kurulup, sıcak yemek dağıtıldı.

Mali’de yapılan yardım organizasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan: “ Mübarek Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayının rahmeti ve bereketi ile insanlarımın dayanışma ve yardımlaşması da artıyor. Bizlerde Cansuyu Derneği olarak mazlum coğrafyalarda yaşayan muhtaç kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu an dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi olan Mali’de gıda yardımları ve iftar sofraları kurup sıcak yemek dağıtımları yaptık. İnşallah hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile bu bölgelerdeki faaliyetlerimiz devam edecek.” dedi.