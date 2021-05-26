​Cansuyu’ndan Gazze’ye sıcak yemek

Orta Doğu’nun yıllardır kanayan yarası durumunda olan Filistin’in Gazze Şeridi’nde kurulduğu günden bu yana birçok yardım organizasyonu düzenleyen Cansuyu Derneği, Gazzeli kardeşlerine yeniden yardım elini uzattı. Cansuyu ekipleri 60 binden fazla insanın yuvasını kaybettiği, evlerinin talan edildiği bölgede binlerce savaş mağduruna sıcak yemek dağıttı. Geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi’nde acil insani yardım kapsamında on binlerce kişiye gıda paketleri dağıtan dernek, bölgedeki çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.
YARDIM 2007’DEN BERİ SÜRÜYOR
- Gazze’de gerçekleştirilen yardım çalışmaları hakkında da bilgiler veren Genel Başkanı Mustafa Köylü, 2007 yılından bu yana bölgede birçok yardım faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirtti. Köylü, “Cansuyu Derneği olarak Gazze’deki kardeşlerimizin yaralarını sarabilmek için gayret ediyoruz. Son saldırılarla beraber Gazze’deki yardımlarımızı yoğunlaştırdık ve son iki haftada on binlerce mağdur kardeşimize acil insani yardımlarımızı ulaştırdık. Son olarak yuvasından olmuş binlerce kardeşimize sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Oradaki partner kuruluşlarımız aracılığı ile kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz” diye konuştu.