Cansuyu’ndan Keşmir atağı

Pakistan Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi tarafından karşılanan heyet Keşmir’de yaşananları masaya yatırdı. Keşmir konusunda hassas olduklarını belirten Köylü, Cammu Keşmir ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak istediklerini dile getirdi.

Köylü, “Pakistan ve Bangladeş’te yaşanan süreçleri takip ediyoruz. Bir yerde insan hakları ihlali varsa hukuk çerçevesinde ilgileniyoruz. Sayın büyükelçinin bilgilendirmesinden sonra bölgede yine legal olarak neler yapabiliriz bunu planlayacağız” diye konuştu.

'İHLALLER DEVAM EDİYOR'

Pakistan Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi ise Keşmir’de insan hakları ihlallerinin devam ettiğini belirtti. Syrus, “Müslümanlar ve Hindular barış içinde yaşıyorlardı fakat yönetimi ele alan Hindular Müslümanlara zulüm yapmaya başladı. Hindu yönetim bölgeyi abluka altına alarak Keşmirlilerin Pakistan’a gitmesine izin vermediği için yaşam sıkıntısı var. Telefon yok, internet yok, haber yok. İnsanlar evlerinden dışarı adım atamıyorlar” dedi.

Hindistan’a bunun kabul edilemez mesajını ileten Qazi, “Demokrasi ülkesi olduğunuzu söylüyorsanız bölge insanlarına da ona göre davranmanız gerekmektedir. Bu zulüm hiçbir şekilde kabul edilecek bir durum değildir” dedi.