Gündem Cansuyundan Keşmire yardım talebi
İSTANBUL

Cansuyu'ndan Keşmir'e yardım talebi

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hindistan'ın güvenlik kısıtlamalarının uygulandığı Cammu Keşmir bölgesinde insani yardım çalışması yapma konusundaki ısrar ve talebini, açık kaynaklardan ve uluslararası kuruluşlardan ilgili yazılarla istediğini belirtti.

Haber Merkezi AA
Mustafa Köylü ve beraberindeki heyet, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'yi ziyaret etti.
Mustafa Köylü ve beraberindeki heyet, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'yi ziyaret etti.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hindistan'ın güvenlik kısıtlamalarının uygulandığı Cammu Keşmir bölgesinde insani yardım çalışması yapma konusundaki ısrar ve talebini, açık kaynaklardan ve uluslararası kuruluşlardan ilgili yazılarla istediğini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, derneğin Genel Başkanı Mustafa Köylü ve beraberindeki heyet, Cammu Keşmir bölgesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'yi ziyaret etti.

Köylü, ziyarette, Pakistan ve Bangladeş'te yaşanan süreçleri yakından bildiklerini ve takip ettiklerini belirterek, bölgeye yaptıkları yardımlardan bahsetti. Bölgede yaşanan insan ihlalleri ile hukuk çerçevesinde ilgilendiklerini anlatan Köylü, "Keşmir ile ilgili oradaki toplum hakkında da bilgiye sahibiz. Büyükelçimizin bizi bilgilendirmesinden sonra bölgede yine legal olarak neler yapabiliriz, bunu planlayacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükelçisi Qazi de Keşmir'de güvenlik, insan hakları ihlali ve diğer sıkıntıların devam ettiğini, Keşmir halkının Hindistan'a bağlı olmak istemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hindistanlılar Keşmirlilerin Pakistan'a girmesine izin vermiyor. Yaşam sıkıntısı var, bölge abluka altında. Telefon yok, erişim yok, internet yok, haber yok. İnsanların evlerinden dışarı çıkmalarına müsaade etmiyorlar. Okullar kapalı, hastane ihtiyacı olanlar gidemiyor, bunun aksi durum tespit edildiğinde Hindistan askerleri tarafından müdahale ediliyor. Demokrasi ülkesi olduğunuzu söylüyorsanız bölge insanlarına da ona göre davranmanız gerekmektedir. Bu zulüm hiçbir şekilde kabul edilecek bir durum değildir."

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Açıklamada, Keşmir halkının yanında olunacağı vurgulanarak, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Dernek, bölgeye yönelik acil insani yardım çağrısına cevap vermektedir. Keşmir tam olarak bir açık hava hapishanesine çevrilmiş durumdadır. Dünya Keşmir'den haber alamamaktadır. Varlığını demokratik gerekçelere nispet ederek sürdüren bir devletin işgal gücüne dönmesi ve bir de zulüm etmesi insanlığın ve tarihin asla affetmeyeceği bir durumdur. Bölgede insani dram baş göstermektedir. İnsani yardım kuruluşlarının bölgeye gitmesi sağlanmalı, anlamsız abluka derhal sona ermelidir. Uluslararası kuruluşlara yönelik olarak yapılan çağrı en güçlü şekilde ifade edilmektedir. BMGK ve İİT ve Şangay Beşlisi'nin bu konuda en güçlü baskıyı Hindistan üzerinde oluşturması beklenmektedir. Cansuyu Derneği bölgede insani yardım çalışması yapma konusundaki ısrar ve talebini açık kaynaklardan ve uluslararası kuruluşlardan ilgili yazılarla talep etmektedir. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği mazlum Keşmir halkının yanında olacaktır. Bu konuda makul adımlar atılmazsa önü alınamaz büyük bir bölgesel gerilim başlayacak ve bunun çok büyük maliyetleri olacaktır."

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