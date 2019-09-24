Gündem Çantadan 11 köpek yavrusu çıktı
ANKARA

Kaçak olarak yurda sokulmak istenilen köpek yavruları koruma altına alındı

Çantadan 11 köpek yavrusu çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenilen 11 köpek yavrusu bulunarak koruma altına alındı.

Haber Merkezi AA
Köpek yavruları, bakım ve kontrolleri yapılmak üzere Hayvan Hakları Federasyonuna teslim edildi.
Köpek yavruları, bakım ve kontrolleri yapılmak üzere Hayvan Hakları Federasyonuna teslim edildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Bulgaristan çifte vatandaşı bir kişi otomobille Türkiye'ye giriş yaptığı sırada Kara Kapıları Taşıt Takip Programı, bu kişinin önceden kaçakçılık olayına karıştığına ilişkin uyarı verdi.

Uyarı üzerine otomobil x-ray tarama cihazına yönlendirilirken, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli de x-ray taraması öncesinde otomobili fiziki kontrole tabi tuttu.

Ekipler, otomobildeki çantada çeşitli cinslerde 11 köpek yavrusu bulunduğunu belirledi.

Pazar çantasından çıktı
GÜNDEM
Pazar çantasından çıktı

Otomobile ve köpeklere el konulurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesi alınarak serbest bırakılan otomobil sürücüsüne, Edirne Orman İşletme Müdürlüğünce idari para cezası kesildi.

Köpek yavruları, bakım ve kontrolleri yapılmak üzere Hayvan Hakları Federasyonuna teslim edildi.

Otomobilin bagajında bulundular
GÜNDEM
Otomobilin bagajında bulundular
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