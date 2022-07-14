​Çantayı görünce şehit olacağını anladık: Rüyamda gördüm

15 Temmuz hain darbe girişimine engel olmak için Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne koşan ve şehit edilen Yunus Emre Ezer’in şehadete giden yolculuğunu eşi Esra Ezer Yeni Şafak’a anlattı.

RÜYAMDA GÖRDÜM

Yunus Emre Ezer’in uzun zamandır şehit olacağını hissettiğini, şehitlikle alakalı rüyalar gördüğünü ve şehitlikle alakalı şiirler yazdığını anlatan Esra Ezer, “Bir gün ben de bir rüya gördüm. Eşim bir duvarın arkasına geçmişti. Tanıdığı herkes onu arıyordu. Oraya dünyalık hiçbir şeyini götürememiş. Duvarın dışına bırakılmış bir çanta vardı. 15 Temmuz gecesi rüyamda gördüğüm o çanta eşimin elindeydi. Darbeden 1 hafta öncesine kadar da eşimde öyle bir çanta yoktu. O çantayla o gece giderken ben onu kapıdan çevirdim. Bana ‘bırak kalsın’ dedi sanki ikimiz şehit olacağını biliyormuşum da hiçbir şey söyleyemiyor gibiydik” dedi.

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BUGÜN DEĞİLSE NE ZAMAN

Eşinin, 15 Temmuz gecesi yaşanmadan birkaç gün önce şehadet ilgili paylaşımlar yaptığını anlatan Esra Ezer, “15 Temmuz gecesi kardeşinden darbe girişiminin olduğu haberini alan eşim abdestini alıp, iki rekat namaz kıldı ve namazda Maun suresini okuyup bana , ‘Bu sureyi okuyup Allah’ın yardımını görmediğim bir anım olmadı’ dedi. Eşime askerlerin ellerinde silah var siz silahsız karşılarına çıkıp ne yapacaksınız dediğimde ‘Ben bugün çıkmayacağım da ne zaman çıkacağım’ karşılığını verdi” dedi.

ÖNCE ÇANTASI İSABET ALDI

Ezer şunları kaydetti: “Eşim Kapıdan çıkarken çantasına gözüm takıldı o an rüyamı hatırladım. Eşim şehit olurken kalbine gelen kurşun önce çantasının sapına isabet etmiş.”

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‘ŞEHİTLİK’ ŞİİRLERİ VARDI

Şehit Yunus Emre Ezer’in geçmişten beri şehit olmayı arzuladığını ifade eden Esra Ezer, “16 yaşında şehadetiyle alakalı şiirleri vardı. Ailesine sürekli ben şehit olacağım diyordu. Neden böyle şiirler yazdığı sorulduğunda ben bir gün şehit olacağım geride bir şeyler bırakmak lazım demiş” diye konuştu.

Unutmadık unutmayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında “Türkiye Aşkına” temasıyla Türkiye genelinde ve yurt dışında geniş kapsamlı anma etkinlikleri düzenlenecek. Yurt genelinde açık hava ve dijital mecralarda 15 Temmuz temalı iletişim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Basın İlan Kurumu ise Marmaray Yenikapı İstasyonunda “15 Temmuz ve Manşetler” sergisi düzenleyecek. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonu ile 15 Temmuz’da ayrıca tüm camilerde sela okunacak.