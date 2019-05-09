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İSTANBUL

Çapulcu korosu

YSK’nın İstanbul kararı, 2013 yılındaki Gezi kalkışmasının bütün aktörlerini bir araya getirdi. TÜSİAD, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve olağanüstü organize sanatçılar yeniden sahneye çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gezi kalkışmasının bütün aktörlerini bir araya geldi.
Gezi kalkışmasının bütün aktörlerini bir araya geldi.

Gezi olaylarında birkaç ağacı bahane ederek Türkiye'ye 'renkli devrim' ihraç etmeye çalışan aktörler yine devrede. Benzer senaryo bu kez Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) şaibeli İstanbul seçimlerine ilişkin kararı üzerinden devreye sokuldu. Ardı ardına gelen açıklamalarla kitleler YSK ve hükümete karşı sistematik olarak kışkırtılmaya çalışılıyor.

TÜSİAD ŞAŞIRTMADI

YSK kararının ardından ilk açıklama 28 Şubat sürecinin sivil karargâhı TÜSİAD'dan geldi. Gezi olaylarını 'demokrasinin mayalanması' olarak yorumlayan TÜSİAD, 31 Mart'ta binlerce oyun organize şekilde çalınmasının 'görmezden gelinmesini' istedi. Açıklamada "31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanmadan evvel vurgulamış olduğumuz gibi, kapsamlı bir ekonomik ve demokratik reform gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde, seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir" denildi.

GEZİ DÖRTLÜSÜ YİNE ÖRGÜTLÜ

Gezi olaylarında işi, hükümete "Üçüncü Köprü yapılmayacak", "Kanal İstanbul projesi durdurulacak" diye muhtıra vermeye kadar götüren Taksim Dayanışması'nın bileşenleri DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yine ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada doğrudan YSK hedef alınarak 24 Haziran seçimlerinin meşruiyeti tartışmaya açıldı:

  • "YSK bu kararıyla, sandık kurullarının benzer biçimde teşekkül ettiği 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de 'tam kanunsuzluk' hali doğurmuştur. Bu ülkede demokrasiyi yeniden kuracak olan ise işçilerin, emekçilerin, halkın birleşik ve örgütlü mücadelesi olacaktır."

YİNE AYNI KADRO

Türkiye'deki kalkışmada sebebine bakmadan AK Parti hükümetlerinin karşısına sıralanan sanatçılar da yine yaratılmak istenen kitlesel öfkeye körük oldu. Ekrem İmamoğlu'nun "Sanatçıymış, konuşamazmış, iş insanıymış konuşamazmış. Artık konuşma vakti" açıklamasının ardından pek çok ünlü isim, sanki tek merkezden düğmeye basılmışçasına "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla 'devrim' mesajları paylaştı. Bazı taraftar grupları ve sporcular da aynı akıma dahil oldu.

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