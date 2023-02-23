Çarpıcı ‘İstanbul’ ve ‘deprem’ anketi: Yüzde 60 oturduğu yapıya güvenmiyor

İstanbul
Jeologlar ve uzman isimler tarafından yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen Marmara depremi, İstanbul’u nasıl etkileyecek? İstanbul ve İstanbullular depreme hazır mı?
İstanbul depremi tekrar gündemde
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 10 ilde çalışmalar sürerken İstanbul'da beklenen deprem de tekrar gündemde yerini aldı. Sonar Araştırma, depreme ilişkin gerçekleştirdiği anketin sonucunu paylaştı.
Depreme ilişkin anket, İstanbul'un 36 ilçesinde yaşayan 3 bin 704 kişiyle yapıldı. Gerçekleştirilen deprem anketine katılanların büyük çoğunluğu deprem gerçeğinin bilincinde ancak oturdukları yapıya güvenmiyor.
Yüzde 11'in deprem çantası yok
Binalarının deprem dayanıklılık testini yaptıran yüzde 11,1, deprem çantası yok, hazırlayacağım ve deprem çantam yok cevapları ise yüzde 78,3 oranında olduğu ortaya çıktı.