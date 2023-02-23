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Çarpıcı ‘İstanbul’ ve ‘deprem’ anketi: Yüzde 60 oturduğu yapıya güvenmiyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, beklenen Marmara depreminin İstanbul'da yaşayan kişiler üzerinde yarattığı tedirginlik de arttı. Vatandaşlar bir yandan yaşadıkları binaların depreme ne kadar dayanıklı olduğunu ölçtürürken bir yanda da alternatif plan arayışındalar. Bunun temel nedenlerinden birinde vatandaşların içinde yaşadıkları yapıya güvenmemeleri. Yapılan bir araştırmaya göre İstanbul halkının yüzde 60'ı yaşadığı bina konusunda şüpheye sahip.

15:01 . 23/02/2023 Perşembe
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İstanbul

İstanbul

Jeologlar ve uzman isimler tarafından yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen Marmara depremi, İstanbul’u nasıl etkileyecek? İstanbul ve İstanbullular depreme hazır mı?

İstanbul depremi tekrar gündemde

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 10 ilde çalışmalar sürerken İstanbul'da beklenen deprem de tekrar gündemde yerini aldı. Sonar Araştırma, depreme ilişkin gerçekleştirdiği anketin sonucunu paylaştı.


Depreme ilişkin anket, İstanbul'un 36 ilçesinde yaşayan 3 bin 704 kişiyle yapıldı. Gerçekleştirilen deprem anketine katılanların büyük çoğunluğu deprem gerçeğinin bilincinde ancak oturdukları yapıya güvenmiyor.


Yüzde 11'in deprem çantası yok

Binalarının deprem dayanıklılık testini yaptıran yüzde 11,1, deprem çantası yok, hazırlayacağım ve deprem çantam yok cevapları ise yüzde 78,3 oranında olduğu ortaya çıktı.

İşte deprem anketinin sonuçları…






#istanbul
#maraş
#hatay
2 saat önce
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Çarpıcı ‘İstanbul’ ve ‘deprem’ anketi: Yüzde 60 oturduğu yapıya güvenmiyor
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