Çarşamba buluşmaları başladı ​

Kağıthane’de pandemi nedeniyle ara verilen Çarşamba Buluşmaları yeniden başladı. Katılımcı yönetimi artırmak adına Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin’in her çarşamba vatandaşlarla buluşarak talep ve önerilerini değerlendirdiği Çarşamba Buluşmaları Programı, pandemi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden başladı. Kağıthane Belediyesi Meclis Salonu’nda sabah 07.30’da başlayan program yaklaşık 4 saat sürdü. Vatandaşlarla tek tek görüşen Başkan Öztekin her birinin talep ve önerilerini değerlendirerek çözüm için görüş alışverişinde bulundu.

Mevcut ve yeni dönem çalışmalarının da ele alındığı programda Başkan Öztekin, “Göreve geldiğimizde öncelikli işimiz vatandaşla belediye arasında bir gönül köprüsü kurmaktı. Bu maksatla mahallelerimizi tek tek gezerek ev ve işyerlerine misafir olduk. Sivil toplum kuruluşları, okullar, sağlık kurumları ve daha pek çok yere ziyaretler gerçekleştirdik. Vatandaşımız acil bir ihtiyaç anında çağrı merkezi, sosyal medya veya cep telefonumuz aracılığı ile bizlere ulaşabiliyor. Pandemi sonrası yeni normale geçtiğimiz süreçte Çarşamba Buluşmaları’na yeniden başladık” diye konuştu.

Çarşamba Buluşmaları Programı ile vatandaşlar tüm talep ve önerilerini bizzat Belediye Başkanı Öztekin’e iletebiliyor. Böylelikle vatandaşlar şehrin yönetiminde söz sahibi olurken, hemşerilik bilinci güçlenerek şehre aidiyet duygusu artıyor.