Gündem Çarşambada çocuklara trafik eğitimi
YEREL GÜNDEM

Çarşamba’da çocuklara trafik eğitimi

Çocukların trafik kurallarını eğlenerek öğrenmelerini sağlamak ve bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla Çarşamba Belediyesi tarafından ‘Gezici Trafik Eğitimi Parkuru’ ile Atatürk İlkokulunda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çarşamba’da çocuklara trafik eğitimi
Çarşamba Belediyesi

Çarşamba Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca çocuklara trafik kurallarını aşılamak ve bilinçli yayalar olmalarını sağlamak amacıyla Çarşamba Atatürk İlkokulda ‘Gezici Trafik Parkuru’ ile trafik eğitimi gerçekleştirdi. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda, çocuklar ışıklı-ışıksız kavşaklar, yaya geçitleri, üst geçit, trafik levhaları gibi trafikte yer alan tüm unsurlarla tanışıp trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme imkanı buldular.

Trafik kurallarını öğrenme ve uygulama programı

Programda konuşan Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, “Programımızda, hayatımızda önemli bir yer tutan trafik kurallarını öğrenme ve uygulama imkanı buluyoruz. Sevgili çocuklar, toplum içinde hep beraber yaşıyoruz. Bazen yaya olarak bazen de ebeveynlerinizin kullandığı araçta sürücü ve yolcu olarak yer alıyorsunuz. Kurallara uymamız, sağlıklı bir şekilde hayatımızı devam ettirmemiz demektir. Kural ihlalleri maddi hasar, yaralanmalar ve acı sonuçlara neden olabilir. Trafikte kurallara uymak, öncelikle birbirimize olan saygının gereğidir” dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir yaptığı konuşmasında, “Belediyemiz böyle bir imkan sağladı, artık öğrencilerimizin parkura gitmesine gerek yok. Bundan sonra bu parkuru istediğimiz noktaya kurabileceğiz. Trafik levhalarını hafife almayalım, bu levhalar hem yayalar hem araç sürücüleri için çok önemli. Levhalara uyalım, hafife almayalım ve trafikte dikkatli olalım” şeklinde konuştu.

“Parkuru çocuklarımızın ayağına getirdik”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan trafikte kurallara uymanın önemine vurgulayarak öğrencilere seslendi. Başkan Doğan, “Sevgili çocuklar, trafikte siz de yaya olarak, bazen de araçlarda yolcu olarak bulunuyorsunuz. Trafikte kurallara uymamız, dikkatli olmamız hem bizim hem de çevremizdekilerin sağlığı için çok önemli. Bugün burada bir kara yoluna çıktığımızda nelerle karşılaşacağımızı görmüş olacağız. Trafik parkurumuz başka yerlerde de var ama öğrencilerimizin sırayla oraya gitmesi gerekiyor. Çocuklarımız yorulmasın, biz çocuklarımızın ayağına gidelim diyerek gezici parkurumuzla trafik eğitimini, çocuklarımızın ayağına getirmiş olduk, bu parkur bütün okullarımızı gezmiş olacak. Başka okullardaki öğrencilerimiz de trafikteki parkurları görmüş, öğrenmiş olacak” ifadelerini kullandı.

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