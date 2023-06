Çarşamba’da Esra Bayrak gururu

Kadınlar Uzun Atlama Kategorisinde bronz madalyanın kazananı olan Bayrak, kendisini her zaman destekleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ı madalyası ile ziyaret ederek teşekkür etti. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Sporun her alnında var olmaya, sporcularımızı desteklemeye devam ediyoruz. Milli sporcumuz Esra Bayrak’ta katıldığı her turnuvada ülkemizi başarıyla temsil etmeye, bizleri gururlandırmaya devam ediyor” dedi.