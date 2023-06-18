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Çarşamba’da Esra Bayrak gururu

Samsun Çarşamba Belediyespor Kulübü’nün milli sporcusu Esra Bayrak, Fransa’da düzenlenen VIRTUS Global Oyunları’nda ülkemizi başarıyla temsil ederek madalyayla yurda döndü.

04:00 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Çarşamba Belediyespor Kulübü milli sporcusu Esra Bayrak, Fransa’da düzenlenen VIRTUS Global Oyunları’nda bronz madalya kazandı.

Çarşamba Belediyespor Kulübü milli sporcusu Esra Bayrak, Fransa’da düzenlenen VIRTUS Global Oyunları’nda bronz madalya kazandı.

Kadınlar Uzun Atlama Kategorisinde bronz madalyanın kazananı olan Bayrak, kendisini her zaman destekleyen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ı madalyası ile ziyaret ederek teşekkür etti. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Sporun her alnında var olmaya, sporcularımızı desteklemeye devam ediyoruz. Milli sporcumuz Esra Bayrak’ta katıldığı her turnuvada ülkemizi başarıyla temsil etmeye, bizleri gururlandırmaya devam ediyor” dedi.



#Çarşamba Belediyesi
#Sporcu
#Esra Bayrak
#VIRTUS
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