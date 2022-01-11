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Çarşamba’da stand up gösterisi

Çarşamba Belediyesi, TÜGVA Çarşamba iş birliği ile Recep Demirkaynak’ın stand-up gösterisini vatandaşlarla buluşturuyor.

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Çarşamba’da stand up gösterisi
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan

13 Ocak Perşembe günü Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte, izleyicileri kahkaha dolu dakikalar bekliyor.

Çarşamba Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çarşamba Temsilciliği tarafından organize edilen programda, usta komedyen Recep Demirkaynak ‘konser ve show’ gösterisiyle seyirciyle buluşacak. 13 Ocak Perşembe günü saat 13.30’da Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek programa isteyen tüm vatandaşlar katılabilecek.

Çarşamba’da bu tarz organizasyonları artırmaya, kültür ve sanat alanında çalışmaya devam edeceklerini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizde sosyal ve kültürel anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda birçok organizasyon gerçekleştirdik. Geçtiğimiz günlerde Aşkın Aldı Benden Beni adlı tiyatro oyunuyla hemşehrilerimizle buluşmuştuk. 13 Ocak günü de Recep Demirkaynak’ın stand-up gösterisiyle hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz. Programımıza tüm halkımızı bekleriz” diye konuştu.

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