Çarşambalılardan dayanışma örneği

Çarşamba Dernekler Federasyonu tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen “Çocuklar Üşümesin” kampanyası ile ilçede bulunan Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, 23 bilgisayarlı bir bilgisayar sınıfı kuruldu. Ayrıca kış günlerinde öğrenciler üşümesin diye kampanyanın da adına uygun olarak 700 öğrenciye mont desteği sağlandı. Dernek, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “Her Okula Bir Kütüphane” kampanyasına katkı sunmak için de bin kitap desteğinde bulundu.

ÇADEF tarafından geçtiğimiz yıl da korona virüs pandemisi nedeniyle online eğitime destek amacıyla öğrencilere, 135 tablet dağıtılmıştı. Dernek Başkanı Hayati Sözen, “Bu sosyal sorumluluk projelerimize, her yıl büyüterek devam edeceğiz” dedi.

“Çarşamba, Ayvacık, Salıpazarı hepsi bir bütündür”

Programa katılanları sevgi ve saygıyla selamladığını belirten Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, hemşehri derneklerinin önemini vurguladı.

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Kaymakam Yıldırım, “Hemşehri dernekleri, insanların doğduğu yerle irtibatını sağlayan birimlerdir. Buradaki birçok vatandaşımız, insanımız, özellikle sıla-i rahim dediğimiz, sılayla mesajlaşmasını dayanışmasını bu dernekler vasıtasıyla sürdürürler. Samsun’da Çarşambalılar Derneğimizin de çalışmalarında hızla mesafe aldığını görüyoruz. Biz de burada devlet yöneticileri, temsilcileri olarak destek veriyor, bu dayanışmaya katkı vermeye çalışıyoruz. Dinimizin de aslında bir emri, sıla-i rahim yapmak, sılayla irtibat kurmak. Dernek başkanlarımıza değerli katılımları için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 3 yıllık süre içinde tabletler, kitaplar, mont, bot gibi yardımlar ve en sonunda Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize açılacak olan bu güzel bilgisayar laboratuvarı hakikaten çok önemli ve inşallah bir lisemize daha bunlar açılacak. Çarşamba, Ayvacık, Salıpazarı hepsi bir bütündür. Başkanlarımız da bunu ifade ettiler. Verdikleri katkılar için tüm derneklerimize çok teşekkür ediyoruz, selamlar saygılar sunuyorum” diye konuştu.

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ÇADEF’ten bilgisayar ve mont desteği

Çarşamba Dernekler Federasyonu (ÇADEF) Başkanı Hayati Sözen, “Önce şunu söylemek istiyorum, federasyon kurulalı 9 yıl oldu ve biz 8 yıldan beri bu etkinliğimize, sosyal sorumluluk projelerimize devam ediyoruz. Bu toplantı bizi kamçılayan bir toplantı, bu görüntü bize bir dahaki sene için tekrar hırs veriyor, hepimize moral oluyor. O yüzden sizleri bu salonda görmekten çok mutluluk duyuyoruz. Federasyonumuzun bu sene yaptığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçemize, Yıldıray Çınar Meslek Lisesinde bir bilgisayar sınıfı kurulmak üzere 23 adet bilgisayar ve ihtiyaç sahibi ilk ve ortaokul öğrencilerimize 700 adet mont getirdik. Bu montları Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerimize pay edeceğiz. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün “Her Okula Bir Kütüphane" kampanyasına katkı olmak üzere bin adet kitap getirdik ve gelecek aylarda da göndermeye devam edeceğiz. Bunlarla birlikte 8 yıldır 6 bin 500 ihtiyaç sahibi çocuğumuza bot ve mont getirdik. Geçen yıl yaptığımız etkinliğimizde ise 135 adet tablet getirmiştik. Bu sosyal sorumluluk projelerimizi her yıl büyüterek devam edeceğiz. Ayrıca Samsun’un diğer ilçelerinde ihtiyaç sahibi çocuklarımıza da gelecek yıl ulaşmayı planlıyoruz. Adı Çarşambalılar Federasyonu ama tüzüğümüzde üç ilçe Ayvacık, Salıpazarı, Tekkeköy de var. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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“Çarşambalılığımızla gurur duyuyoruz”

Konuya dair açıklamada bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba Dernekler Federasyonu ve bünyesinde barındırdığı diğer dernekler, Yıldıray Çınar Meslek Lisemize bir bilgisayar laboratuvarı kurdular. Çarşamba’mızda eğitim gören öğrenciler için de kitap desteğinde bulunup, mont yardımı sağladılar. Bizim ortak paydamız, sevgimiz, birliğimiz Çarşamba. Dernek başkanlarımıza, üyelerimize ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Gurbete gidilse de Çarşambalılık ruhu yok olmaz, eksilmez. Hemşehrilerimiz doğdukları yerden uzak olup gurbette yaşasalar da evlerine, yuvalarına, doğdukları topraklara aidiyetleri devam ediyor. Her anlamda, her yerde Çarşambalılığımızla gurur duyuyoruz. Biz tarihi, doğası, kültürüyle olduğu kadar insanıyla da örnek bir ilçeyiz” dedi.

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Sadettin Sarıoğlu ise yaptığı konuşmasında derneğin vakıflaşmasına değindi. Başkan Sarıoğlu programa katılanlara teşekkür ederek, “Bizim işimiz koşturmak, çalışmak. Kitap lazımsa kitap, başka bir şey lazımsa o. Çarşamba’ya bu lazım, Salıpazarı’na bu lazım, Ayvacık’a bu lazım diye düşünüp bu kapsamda çalışmayı, elimizden geldiğince o eksikleri gidermeyi sürdürüyoruz. Yardımlaşmanın, dayanışmanın en büyük mutluluk olduğunun bilincindeyiz. Programımıza katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

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Çarşamba Öğretmenevi’nde gerçekleşen programa Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Ayvacık Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Salıpazarı Kaymakamı Burak Öz, Ayvacık Belediye Bakanı Halil Kalaycı, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Çarşamba Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kamil Öztürk, Çarşamba Dernekler Federasyonu (ÇADEF) Başkanı Hayati Sözen, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Başkanı Sadettin Sarıoğlu, dernek yetkilileri ve yöneticiler ile muhtarlar katıldı.

Katılımcılar programdan sonra Yıldıray Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geçerek bilgisayar laboratuvarının açılışını gerçekleştirdiler.