Gündem EGMden çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama
ANKARA

Çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM’den çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında açıklama yaptı. Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri İle İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmeliğin 16. maddesi hatırlatılan açıklamada bekçilerin kimlik sorma yetkilerinin olduğu bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.
Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, çarşı ve mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisi hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “İzmir ilinde 9 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen ve basında, ‘Çarşı ve Mahalle Bekçileri kimlik soramayacak’ şeklinde yayınlanan haber ile ilgili olarak İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesince verilen karar sadece o olaya münhasır bir karar olup aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur” denildi.

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Kimlik sorma yetkileri mevcuttur


Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:
“Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Vazifeleri İle İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmeliğin 16. maddesindeki ‘Bekçiler bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder ve hüviyetlerini araştırırlar.’ hükmüne göre Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin kişilere kimlik sorma yetkileri mevcuttur.”

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