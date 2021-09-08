​Çat Belediyesi’nden sosyal tesis müjdesi​

Erzurum Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, ilçeye içerisinde yüzme havuzu, hamam, kütüphane, cafe ve sosyal donatı merkezlerinin de içerisinde bulunduğu sosyal tesis kazandırmak için kolları sıvadı. Sosyal Tesis projesi için İstanbul’da faaliyet gösteren bir tesiste incelemelerde bulunan Başkan Yaşar, söz konusu tesisi ilçedeki Sıla Kent konutlarında inşa edecek.
- İçerisinde mesire alanı ve daha birçok sosyal donatının bulunacağı tesis için ön hazırlıklara başlayan Başkan Melik Yaşar, “Çok yakında yeni projemizi ilçe sakinlerimizle buluşturacak ve Çat ilçemize yeni bir vizyon kazandırmış olacağız” dedi. Çat’ın Erzurum’un en eski yerleşim merkezlerinden birisi olduğunun altını çizen Yaşar, “İlçemizin makus talihini yenmeye kararlıyız” diye konuştu.