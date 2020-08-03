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Çat kapı ekibi: Koronavirüs nedeniyle o ilde kapınız ansızın çalınabilir

Vatandaşlar artan Kovid-19 vakalarına rağmen “karantina, temizlik, maske ve mesafe” kurallarını unutunca şehirler kendi yöntemlerini uygulamaya başladı. Erzurum’da valilik, evde kalması gereken hastaların dışarı çıkmasını önlemek için polis ve sağlık çalışanlarından oluşan “çat kapı ekibi” kurdu. Evde olmayana ceza kesiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurum’da salgın ile mücadele için “çat kapı” ekibi kuruldu.
Erzurum’da salgın ile mücadele için “çat kapı” ekibi kuruldu.

Erzurum’da salgınla mücadelede polis ve sağlık görevlilerinden oluşan 50 kişilik ekip, evde karantinada bulunması gerekenlere “çat kapı” denetim yaparak virüsün yayılmasını ve vakaların artmasını engelliyor.

Erzurum’da, Valilik koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili yetkililerin Kovid-19 ile mücadele çalışmaları sürüyor. Kentte son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle Vali Okay Memiş öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Sağlık ve polis ekiplerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip, özellikle evde karantinada ve izolasyonda bulunması gerekenlere yönelik “çat kapı” denetimle kontroller yapıyor.

Okay Memiş

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EVDE YOKSA CEZA VAR

Evde karantinadaki vatandaşları gözlemleyip sağlık durumlarını da kontrol eden ve ateşlerini ölçen ekip, evde bulunmayan kişilere ise ceza uyguluyor. Polis ekipleri de maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafe denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Vali Memiş, Erzurum’un Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi başarıyla yürüten illerden biri olduğunu söyleyerek “Salgının başlangıcında özellikle seyahat kısıtlamalarının olduğu dönemde pozitif vakamız çok azdı. Yeni normale geçişle ve büyükşehirlerden ilimize gelinmesiyle vaka sayılarımız arttı. Biz bu artışları da kontrol altına aldık” dedi.

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13 KİŞİYİ YAKALADILAR

Erzurum’da salgın ile mücadele için “çat kapı” ekibi kuruldu.

Toplu taşıma araçları ve kahvehane gibi işletmelerde de denetimleri sıklaştıracaklarını dile getiren Memiş, şunları kaydetti: “Tespitlerimizde hekimlerce evde karantinada kalması gerekenlerin karantinaya uymadığını ve bulaşı riskinin çoğaldığını fark ettik. Bunun üzerine filyasyon ekibi haricinde en az 50 kişiden oluşan ve içinde sağlık görevlisi ile polis memurlarının bulunduğu bir tim kurduk. Bu arkadaşlarımız ansızın ‘çat kapı’ gidip denetim yapıyor.” Vali Memiş, denetim yapan ekibin iki günde evde karantinada kalması gereken yaklaşık 150 kişiden 13’ünün evinde bulunmadığını tespit ettiğini anlatarak bu kişilere ceza işlemi uygulandığını belirtti.

Erzurum'da koronavirüs tedavisi gören 20 kişi hastaneden alkışlarla taburcu edildi
FOTOĞRAF 14
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Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH), Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan ve bir süredir tedavi gören, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 20 kişinin tedavisi tamamlandı.
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Hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu olan hastalar yürüyerek özel araçlarına bindi.
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Sağlık ekiplerinin çıkış kapısında tek tek uğurladığı hastalar da personele teşekkür etti.
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Erzurum'da koronavirüs tedavisi gören 20 kişi hastaneden alkışlarla taburcu edildi
Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görenlerden 20'si, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.


Kuralları anlatıyoruz

Denetim ekibinde görevli sağlık memuru Başak Danışgan, denetimlerin faydalı olduğunu belirterek “Evde olması gereken hastalara kimseyi eve almaması gerektiğini söylüyoruz. Eve gittiğimizde şikayetlerini dinliyoruz. Maske veriyoruz ve izole kuralları anlatıyoruz” dedi.

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Kaçanlar yurda yerleştirilecek

  • Denetimlerin devam edeceğini vurgulayan Memiş, “Eğer evde kalmalarını başaramazsak pozitif vaka olan insanları üniversite yurtlarına yerleştirmeyi düşünüyoruz. Farklı farklı planlarımız var. İnşallah Kovid-19’u kontrol altına alacağız. Erzurumlu vatandaşlarımızdan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz” diye konuştu. İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de kentte Kovid-19 ile ilgili mücadelede fedakarca çalışan sağlık ekiplerine teşekkür ederek “Alınan her tedbir sonuç veriyor, şu anda yürütülen bu çalışmaların çok faydasını göreceğiz. Her şey kontrol altında, inşallah vatandaşlarımızla virüs belasını yeneceğiz” ifadelerini kullandı.

Erzurum valisi Memiş'te şehidin annesine makam aracı jesti
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin, baba ocağı Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Tören sonrasında Erzurum Valisi Okay Memiş, şehidimizin annesi ve kardeşini makam aracı ile şehitliğe gönderirken, kendisi minibüs ile geldi.
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