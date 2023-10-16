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Çatalca'da fabrika yangını: İtfaiye müdahale ediyor

İstanbul'un Çatalca ilçesinde plastik imalatı yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

00:38 . 16/10/2023 Pazartesi
AA
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ormanlı Mahallesi Birol Sokak'ta bulunan iki katlı plastik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


#Çatalca
#yangın
#itfaiye
1 saat önce
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