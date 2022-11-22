Çavuşoğlu: Bu çağ savaşlar çağı olabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı 9. Küresel Forumu'nun açılışında konuştu.

Medeniyetler İttifakı'nın 17 yıl önce İspanya ve Türkiye'nin girişimiyle kurulduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, ittifakın bugün 158 üyesiyle Birleşmiş Milletler'in (BM) en fazla destek gören girişimlerinden olduğunu söyledi.

'BU ÇAĞ SAVAŞLAR ÇAĞI OLABİLİR'

Dünyanın 17 yıl önce farklı bir dünya olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bu, ulus-devlet rekabet, süper güç rekabeti ve büyük sosyoekonomik çalkantılardan kaynaklanan krizler ve hatta savaşlar çağı olabilir. İslamofobi, antisemitizm, Hristiyanlık karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, ayrılıkçılık ve aşırıcılık her yerde artarak devam ediyor." dedi.

Kuşaklar arasında oluşan önyargıları değiştirmenin kolay olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, bir yerden başlamak gerektiğini ifade ederek "İnsanlık bu önyargıların sonucu olarak insanın acı çekmesine son verme göreviyle de karşı karşıyadır. Çünkü ayrımcılık, dışlama ve çatışmalar bir kısır döngü haline geliyor. Biri diğerini besliyor." diye konuştu.

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Çavuşoğlu, ittifakın üç önemli konu üzerinde inşa edilmiş sağlam bir eylem planı olduğunu belirterek, "Bunlar önleyici diplomasi, arabuluculuk ve şiddet içeren aşırıcılığın önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesidir. Bu sütunlardan biri yıkılırsa insanlar acı çekmeye başlar." ifadelerini kullandı.

'TAHIL GİRİŞİMİ SAYESİNDE TAHIL FİYATLARI TARİHİ DÜŞÜŞ YAŞADI'

İttifakın çalışmalarına başlamasıyla uluslararası kamuoyunun önemli adımlar attığına işaret eden Çavuşoğlu, bu adımlara örnek olarak 15 Mart'ın İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü ilan edilmesi, 2021'de BM tarafından kutsal ibadet yerlerinin korunmasına yönelik eylem planının açıklanmasını ve Miguel Angel Moratinos'un BM'nin antisemitizm gözlemcisi atanmasını gösterdi.

'ARABULUCULUK KONFERANSININ MERKEZİ İSTANBUL'

Türkiye'nin insanlığa hizmet için arabuluculuğa verdiği öneme değinen Çavuşoğlu, "Arabuluculuk Konferansı'nın merkezi olan İstanbul, bu işin de merkezi oldu. Buradan BM Genel Sekreteri (Antonio) Guterres'e, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'la birlikte İstanbul Tahıl Girişimi'ne verdiği desteğe de teşekkür etmek istiyorum. Bu girişim sayesinde tahıl fiyatları tarihi seviyede düşüş yaşadı ve küresel bir rahatlama yaşandı." değerlendirmesini yaptı.

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'SAVAŞ DEVAM ETTİKÇE SINAMALAR SÜRECEK'

Tahıl anlaşmasının geçen hafta 4 aylığına uzatıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Savaş devam ettikçe sınamalar da sürüyor. BM ile yakın çalışmamızı sürdüreceğiz." dedi.

İttifakın daha büyük bir rol oynamak için daha fazla araç ve erişime ihtiyacı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu bağlamda Afrika'da gerçekleştirilen ilk küresel forumu memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Çavuşoğlu, çok taraflı iş birliğinin de ittifak için önemli olduğunu belirterek Mevlana'nın, "Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

OYNAT 00:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin arabulucu rolü takdirle karşılanıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu programına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolüne değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin birlik ve Avrupa için anahtar olduğunu gözler önüne seriyor. Zirvede bu husus muhataplarımızca da teslim edilmiştir. Özellikle ülkemizin Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu ve kolaylaştırıcı rolü takdirle karşılanıyor.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan arabuluculuk mesajı: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi tekrar etmek istiyorum.' dedi. Türkiye'nin Moskova ile Kiev arasında arabuluculuk için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Erdoğan, 'Sorunun barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözüleceğine inanıyoruz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 18 Rusya-Ukrayna Savaşının başladığı 24 Şubata kadar Ukraynanın Herson bölgesinde sivil ve askeri havalimanı olarak hizmet veren ve bölgenin Rus güçlerin kontrolüne girmesinden sonra adeta bir askeri üssüne dönüştüğü söylenen Herson Uluslararası Havalimanındaki yıkım, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi. Rus kuvvetlerinin, Herson kenti ve çevresindeki yerleşim yerlerinden çekilmesi sonrası tekrar Ukrayna ordusunun kontrolü sağladığı Çornabayivka köyünde bulunan ve adeta harabeye dönen havalimanının altyapısı, savaşın ağır izlerini taşıyor. Rus kuvvetlerinin bölgede kaldığı sürede askeri lojistik merkezi olarak da kullanıldığı anlaşılan havalimanının, hava savunma sistemi radarları, tank, zırhlı ve askeri personel taşıyan araçların yanı sıra çok sayıda uçağın parçalarının yer aldığı harabeye döndüğü dikkati çekiyor. Herson Uluslararası Havalimanında, birçok patlamamış mayın, mermi ve diğer patlayıcı maddelerin bulunduğu bir alanın da varlığı göze çarpıyor. Mayın temizleme çalışmalarının henüz tamamlanmadığı Herson Uluslararası Havalimanı tamamen kullanılamaz hale gelirken çevresinde Rus askerlerince savunma hattı olarak kazılan ve kilometrelerce uzanan hendekler de görüldü. Mıkolayiv-Herson arasında ulaşımı sağlayan kara yolu ile Herson Uluslararası Havalimanı arasında yer alan bir bölgede, savaşın benzer izleri bulunuyor. Herson Uluslararası Havalimanı askeri araç mezarlığına döndü Herson Uluslararası Havalimanı askeri araç mezarlığına döndü 'Askeri araç mezarlığına' dönen Herson Havalimanı: İşte savaşı anlatan kalıntılar Ukrayna'nın Herson bölgesinde yaklaşık 8 ay boyunca Rus ordusunun kontrolünde kalan ve ağır bombardımanların sonucu harabeye dönen Herson Uluslararası Havalimanı'nın "askeri araç mezarlığına" döndüğü görüldü.

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