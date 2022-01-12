Gündem Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Vang ile Çinin Vuşi şehrinde görüştü
POLİTİKA

Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Vang ile Çin'in Vuşi şehrinde görüştü

Resmi ziyaret kapsamında Çin’in başkenti Pekin’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü. Görüşmede Başta Uygur Türkleri olmak üzere ekonomik iş birliği gibi önemli konu görüşüldü.

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Haber Merkezi AA
Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Vang ile görüştü
Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Vang ile Çin'in Vuşi şehrinde görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,resmi ziyaret kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Çin'in Vuşi şehrinde bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından Şanghay yakınındaki Vuşi kentinde Çinli mevkidaşı Vang ile görüştüğünü duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, "Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. Ekonomik iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Başta Uygur Türkleri olmak üzere gündemimizdeki konulara ilişkin görüş, beklenti ve hassasiyetlerimizi aktardık." ifadelerini kullandı.

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