Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Vang ile Çin'in Vuşi şehrinde görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,resmi ziyaret kapsamında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Çin'in Vuşi şehrinde bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından Şanghay yakınındaki Vuşi kentinde Çinli mevkidaşı Vang ile görüştüğünü duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, "Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık. Ekonomik iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Başta Uygur Türkleri olmak üzere gündemimizdeki konulara ilişkin görüş, beklenti ve hassasiyetlerimizi aktardık." ifadelerini kullandı.

#Çin DiB Wang Yi ile ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık.



-Ekonomik işbirliği imkanlarını değerlendirdik.



-Başta Uygur Türkleri olmak üzere gündemimizdeki konulara ilişkin görüş, beklenti ve hassasiyetlerimizi aktardık. pic.twitter.com/3WBzqDeLvU REKLAM January 12, 2022