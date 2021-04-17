​Çavuşoğlu haddini bildirdi: Daha yumuşak da olamazdı

Cuma namazını Üsküdar’daki Kerem Aydınlar Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cami çıkışında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği basın toplantısındaki sözlerine ilişkin soru üzerine Erdoğan, Dendias ile görüşmelerinin sıcak bir hava içerisinde geçtiğini söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:
- “Fakat Dışişleri Bakanımızla yaptıkları görüşmede ise maalesef iş çok daha farklı bir zemine kaydı. Tabii Dışişleri Bakanımız, Dendias’ın bu davranışları, tutumu karşısında ona haddini bildirdi. Daha yumuşak da olamazdı. O da zaten millet olarak, ülke olarak bize yakışmazdı. Gereken yaklaşımı, değerlendirmeyi yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular.”
LOZAN’A GÖRE HAKKINIZ YOK
Erdoğan, 150 bin civarında soydaşın Batı Trakya’da yaşadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
“Bunlar bir şeyi ifade ediyor. Aynı şekilde sizin bizimle olan bağlantılarınız devam ediyor. Nedense siz bizim 150 bin soydaşımıza maalesef Yunanistan’da gerekli vatandaşlık ilgisini göstermiyorsunuz. Göstermediğiniz gibi oradaki başmüftülük olayında, hala başmüftüyü kalkıp siz kendiniz atıyorsunuz. Bir defa oradaki başmüftüyü sizin atama hakkınız Lozan’a göre yok. Biz patriği atamıyoruz. Bunun düzelmesi lazım ama bütün yönetimlerle bunları konuşmamıza rağmen hiçbir netice alamadık.”
SÜREÇ ÇOK DAHA FARKLI OLUR
KKTC’de Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kurslarına ilişkin aldığı kararın sorulduğu Erdoğan, şöyle konuştu:
- “Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın laikliğin ne olduğunu öğrenmesi lazım, açıklaması kabul edilebilir değil. Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir ve Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir. Tavır değişti değişti, değişmediği takdirde biz özellikle Kuzey Kıbrıs’ta inanç özgürlüğü noktasında Kur’an eğitimi noktasında eğitime teşkil edecek adımların atılmasına müsaade edemeyiz. Kuzey Kıbrıs, Türkiye’deki uygulamalar neyse bunları safhasına geçirmek durumundadır. Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde atacağımız adımlar da bundan sonraki süreçte farklı olacaktır, bunu da bilmeleri gerekir.”
TEMELLE BİRLİKTE KÖPRÜ YAPILACAK
Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili ilk kazmanın haziranda atılacağına ve ihale sürecinin ne olduğuna ilişkin soru üzerine, şöyle konuştu:
“Şu anda biz ilk adımı, inşallah kanal üzerinden geçecek köprülerin adımını atalım istiyoruz. Şimdi ilk etapta planlanan 6 köprü, bunun 7 de olma durumu var, projelendirmede bu adımlar atıldı. Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah haziranda atacağız. Sahiplendirmeyle birlikte de inşallah bu adımı atıp temeli atacağız. Bu temelle birlikte ilk köprünün yapımına başlayacağız. Çünkü bu köprülerle birlikte bir defa kanalın her iki yanından sürecin başlaması önem arz ediyor. Bir diğer taraftan da tabii çok ciddi hafriyat söz konusu olacak. Küresel sermayeden yerli sermaye ile bu işe girecek olanlar var. Konsorsiyum olarak sadece Türkiye’den bu işi yürütecekler olabilir.”
İsrail’in tavrının ikili ilişkilere etkisi olumsuz
- Erdoğan, İsrail’in gece saatlerinde Gazze’ye düzenlediği saldırıya ilişkin, “Bu tabii İsrail’in maalesef Müslümanlara karşı tavrının çok açık net bir göstergesidir. İsrail’in, İslam düş manlığını biliyoruz. Ama maalesef İsrail bu huylarından vazgeçmiyor. Bu din düşmanlığı, İslam’a karşı olan düşmanlığı karşısında tüm insanlık istiyoruz ki bu İsrail’in, İslam’a olan düşmanlığını da yakından takip etsin ona göre de bunların değerlendirmesini yapsın. Biz tabii ister istemez, İsrail bu tavrını devam ettirdiği sürece ikili münasebetlerimizin de arzu edilen seviyeye gelmesi mümkün olmuyor” değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan, iftarını polislerle açtı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Üsküdar Çengelköy Polis Merkezi’nde iftar yaptı. Erdoğan, çalışmalarını sürdürdüğü Vahdettin Köşkü’nden iftar saatinde Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezi’ne geçti. Erdoğan, Çengelköy’de esnaf tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın da katıldığı iftarda Erdoğan, polislerle orucunu açıp onlarla tek tek sohbet etti.
Biz işimizi biliyoruz
- Erdoğan, bir gazetecinin, ihtiyaç sahiplerine patates, soğan ve çeltiğin ücretsiz dağıtılmasına yönelik muhalefetin eleştirilerini hatırlatması üzerine, “Sayın Kılıçdaroğlu’nu herhalde artık tanımışsınızdır. Bir önceki açıklamada farklı, bir sonraki açıklamada daha farklı. Bay Kemal biz seni artık tanıdık, biliyoruz. Ama nedense Bay Kemal rahatsız oldu. Alıştık artık bunun bu tür rahatsızlıklarına ama biz işimizi biliyoruz, görevimizi biliyoruz, bunların yalanlarına da hiç ilgi duymadan yolumuza devam ediyoruz” dedi.