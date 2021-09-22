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POLİTİKA

Çavuşoğlu ile Blinken ABD'de 'Afganistan'ı görüştü: Yakından çalışmaya devam

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri sonrasında bir araya geldi. İkili, Afganistan konusunda yakından çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Haber Merkezi AA
Çavuşoğlu ile Blinken ABDde Afganistanı görüştü: Yakından çalışmaya devam
Mevlüt Çavuşoğlu - Antony Blinken

Çavuşoğlu ve Blinken, New York'taki bir otelde yaptıkları ikili görüşme öncesi gazetecilere kısa bir açıklamalarda bulundu.

"AFGANİSTAN KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Blinken ile birçok kez telefonda görüştüklerini belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Afganistan ve birçok alandaki muhteşem iş birliğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki Afganistan konusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz, iş birliğimizi sürdüreceğiz. Daha başka alanlarda da iş birliğimizi sürdüreceğiz. Bu iş birliğimizi sürdürürken ikili iş birliğimizi sürdürmek için de elimizden gelenin en iyisini yapacağız." diye konuştu.

BLINKEN: TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Çavuşoğlu ile son 9 aydır birçok kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, "Bugün konuşacak çok şeyimiz var ancak Türkiye'ye Afganistan'daki güçlü ortaklığı için çok müteşekkiriz ve burada birlikte çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye ve Kafkaslar konularını da bugünkü toplantıda ele alacaklarını belirten Blinken, Türkiye ve ABD'yi "güçlü ortak ve NATO müttefiği" olarak nitelendirdi.

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