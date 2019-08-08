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POLİTİKA

Çavuşoğlu: Mutabakat çok iyi bir başlangıç

Çavuşoğlu: Mutabakat çok iyi bir başlangıç

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz" dedi.

Haber Merkezi AA
Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11.Büyükelçiler Konferansı kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz." dedi.

Çavuşoğlu, "Bu çalışmanın Münbiç yol haritasına dönüşmesine, oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

"Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar. Bu çok yanlış" ifadelerini kullandı.

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