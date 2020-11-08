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POLİTİKA

Çavuşoğlu ve Akar Aliyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de görüştü.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.

Temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu ve Akar, Aliyev'le görüştü.

Kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de hazır bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de görüştü.

Bugün özellikle çok mutluyuz

Bakü'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Her zaman Bakü’de olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz ama bugün özellikle çok mutluyuz. Çünkü kahraman Azerbaycan ordusu ali başkomandanı zatıalinizin önderliğinde kadim Şuşa şehrini işgalci Ermenistan’dan geri almıştır. Dolayısıyla kahraman Azerbaycan ordusunu, başkomandan olarak sizi ve bu zor günlerde özellikle de Ermenistan'ın gönderdiği füzelere rağmen dik duran ve ali başkomandanının ve kahraman ordusunun arkasında duran kardeş Azerbaycan halkını canı gönülden tebrik ediyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın da selamlarını özellikle iletmek isterim. Böyle bir mutlu günde, Bayrak Günü’nde burada Bakü’de olmaktan ayrıca mutluyuz."

Milli Savunma Bakanı Akar da Türkiye ve Azerbaycan'ı kederde ve kıvançta daima bir ve beraber olan kardeş iki ülke olarak nitelendirdi.

Azerbaycanlı kardeşlerimizi sonuna kadar destekliyoruz

İki ülkenin ebediyen "İki devlet bir millet" olduğunu ifade eden Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizi, 30 yıldır işgal altındaki öz topraklarını kazanmak için giriştiği mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Can gardaşlarımız Azerbaycan Türkü’nün haklı davasında, bugün olduğu gibi yarın da gardaşlarımızla beraber olacağız. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, kendi başına zaferi elde edebilecek, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılıkla birlikte buna da muktedir olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir." diye konuştu.

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