Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a başsağlığı mesajı: Can Azerbaycan'ın haklı davasında daima yanındayız

''Ataların 'pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' dedikleri gibi Biz de hiçbir mücadeleden kaçınmayız''

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı. Erdoğan kabine toplantısı ardından açıklama yaptı. Açıklamada Doğu Akdeniz konusuna değinen Erdoğan, ''Ataların 'pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' dedikleri gibi Biz de hiçbir mücadeleden kaçınmayız'' ifadelerini kullandı.

