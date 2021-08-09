'Çay Çarşısı' gün sayıyor: Sadece göze değil buruna da hitap edecek

Rize’de yapımı hızlı bir şekilde devam eden ve ‘Rize’nin vizyon projesi’ olarak adlandırılan ‘Çay Çarşısı’ açılış için gün saymaya başladı. Ahşabından duvarına, mantolamasından elektrik tesisatlarına kadar bir çok usta ve işçinin çalıştığı proje tamamlandığında 29 metrelik devasa çay bardağı hem Rize’nin sembolü olacak hem de dünyanın en büyük çay bardağı olması nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek.



29 metrelik çay bardağının içerisinde ve etrafında ise yöresel ürünlerin satışının olabileceği dükkanlar yer alacak. Aynı zamanda 13 duyuyu misafirlerine tattıracak olan 13D sinema sistemi ile çayın serüveni anlatılacak.

Çay kokuları hapsedilmeye başlandı

Projede yer alan 13D sinemada gösterilecek belgeselde topraktan bardağa kadar çayın yetişmesi, toplanması, fabrikada gördüğü işlemler ve demlenmesine kadar her aşamanın kokuları şimdiden hapsedilmeye başlandı.

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"Yüzde 25’lik bir kısım kaldı"

Çay Çarşısı projesinde yüzde 75’in üzerinde bir tamamlanma sağlandığını ve açılışa yaklaşıldığını dile getiren Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan “Şuanda çay çarşısında yüzde 75 üzerinde bir bitişe doğru yaklaştık. Yüzde 25’lik bir kısım kaldı. Tabi bunlar daha ince nostaljik dokunuşlar olacağı için biraz zaman alan maliyeti yüksek çalışmalar. Hedefimiz temmuz ayında burayı sonlandırmaktı fakat zor bir dönem geçti ve iki aylık bir ertelemeyle nasip olursa eylül olursa çay çarşısı bitmiş olacak. Hedeflerimize varmış olacağız. Hem bölge insanımızın hem Türkiye’deki buraya gelecek turist insanları ağırlamış olacağız. İki ay sonra hazır olacak. Birçok detayda da görüldüğü üzere arkadaşlarımız noktasal dokunuşlarla toplamaya çalışıyor. Şu anda çay bardağımızın birçok işi bitti. Sırada camlarının takılması var. Camları yolda şu an onlarda geliyor. Son kilidi takmamız iki aylık bir zamanımızı alacaktır” dedi.

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Tarladaki yeşil çayın kokusundan demlenmiş çay kokusuna kadar

Dünyanın en büyük çay bardağı olması nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday 29 metrelik devasa çay bardağının içerisinde yer alacak 13D sinema hakkında bilgi veren Erdoğan “İçerisinde 13D sistem dediğimiz yani 13 duyumuza hitap eden bir sinema sistemi olacak. Sinema dediğimiz film falan değil topraktan bardağa olan sürecini, tarihini, Türkiye’deki açılımını, bize duygularla ve duyularla anlatacak bir sistem olacak. Bu şekilde çayın serüvenini nakşedeceğiz insanlara. Çayı gidip bir fabrikada, tarlada, orada burada görmek yerine burada onlara göstereceğiz. Mesela çayın fabrikadaki kıvırma aşamasında izleyenlere yaş çay kokusu gelecek. Demlenme kısmına gelene kadar her şeyi hissedecekler. İşte orada demlenmiş bir çay kokusu izleyenlere iletilecek. İşte böyle 13 duyumuza dokunacak bir sinema sistemi olacak. Çayla ilgili bilmemiz gereken her şeyi orada göreceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

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"Toprak kokusundan, kuru çayın çuval halindeki kokusuna kadar her aşama"

Başkan Erdoğan, 13D sinemada gösterilecek belgesel için çayın her aşamasının kokusunun hapsedilmeye başlandığını sözlerine ekleyerek “Hapsedilen kokular var. Bu çay döneminde işlenirken hapsedilen kokular. Tarladaki toprak kokusu, yağmur yağdığı zaman oluşan koku, kuru çayın çuval halindeki kokusu vesaire bunların hepsi özel olarak çalışıldı. Sinema sisteminde izleteceğimiz filmde çok özel olarak tasarlanmış bir film. Güzel bir çalışma. Hayırlısıyla bekliyoruz” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 16 Ahşabından, duvarına, mantolamasından elektrik tesisatlarına kadar bir çok usta ve işçinin çalıştığı proje tamamlandığında içerisinde çayın serüvenini anlatan müze ve 13D sinema salonuyla hizmet verecek. Çay Çarşısı aynı zamanda 29 metrelik devasa çay bardağı ile hem Rize’nin sembolü olacak hem de dünyanın en büyük çay bardağı olması nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek. Ayrıca Çay çarşısının bünyesinde çay bardağının etrafında ise yöresel ürünlerin satışının olabileceği dükkanlar yer alacak. Projenin gelecek nesiller için bir imza örneği olacağını ve bu nedenle projede yer almaktan gurur uyduklarını dile getiren Onur Eker isimli inşaat çalışanı “Guinness rekorlar kitabına girmiş bir projede çalışmak bize de nasip oldu. Güzel bir duygu ve gurur verici. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapıp gelecek nesillere imzamızı bırakmak istiyoruz” derken, mobilya ustası Muhammet Metin ise “Dünyanın en büyük çay bardağı projesinde çalışmak gurur verici. Gelecekte çocuklarımıza inşaatını biz yaptık diyebilecek olduğumuz için mutluyuz. Gelecek nesillere imzamızı bırakıyoruz. Gururlanabileceğimiz bir proje. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizde buradan ekmeğimizi yiyoruz” ifadelerini kullandı. Bir başka yapı ustası Recep Usta ise projenin Rize için geç kalınmış bir proje olduğunu dile getirerek “Rize için gerekli olan projeydi. Çay Rize’nin sembolüdür. Rize’ye özgü olduğundan güzel düşünülmüş bir çalışma. Yöresel olarak da çayın tanıtılması tarafından da katkıları olacaktır. Olması gerekiyordu hatta geç kalınmıştı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ahşap çalışmalarını biz yürütüyoruz. Biz de bir iz bırakacak olduğumuz için mutluyuz. Rize’ye hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Dünyanın en büyük çay bardağı 'Guinness'e hazırlanıyor: İşçiler bir rekora imza atmanın gururunu yaşıyor Rize'de yapımı hızlı bir şekilde devam eden vizyon projesi 'Çay Çarşısı'nda çalışanlar, Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek olan dünyanın en büyük çay bardağı inşaatında emekleri olduğu için mutlu olduklarını, projede yer almaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

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FOTOĞRAF 11 Rize Ticaret Borsası'nca hazırlanan 'Çay Çarşısı' projesi inşaatı sürüyor. Proje kapsamında 9 bin 500 metrekarelik alanda kurulacak çarşıda Türk çayı tanıtılacak. Her çeşit çayın tadımının yapılacağı çay evleri, satış reyonları ile birlikte Rize bezi, bakır işlemeciliği, yöresel yemekler, taş değirmen, kemer köprü gibi kültürel öğelerinde yer alacağı çarşıda, 30 metre yüksekliğinde ince belli çay bardağı anıtı inşa ediliyor. 7 katlı çay bardağı anıtının içerisinde çay müzesi, çayın topraktan bardağa serüvenini anlatan 13D çay sineması ve seyir terası yer alacak. Dünyanın en büyük çay bardağı olacağı belirtilen anıt için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak. İnşaat aşamasında bile ilgi gören anıtı görmeye gelenler, selfie yapıp, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bu arada, dünyada, sadece İran'da 9 metre yüksekliğinde bir çay bardağı anıtının bulunduğu ifade edildi. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Çay Çarşısı projesinde daha şimdiden çay bardağı şeklindeki binanın dikkat çektiğini söyleyerek, “Tamamlandığında dünyanın en büyük çay bardağı olacak. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki yapı için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurumuzu yapacağız. Her şehir, her ülke ürünleri ile beraber belli sembollerle ortaya çıkar. Biz bundan esinlendik. Öz değerimiz Türk çay kültürünün sembolü olan ince belli bardağımızı burada işlevsel bir duruma getirdik” dedi. Erdoğan, Çay Çarşısı Projesi ile Karadeniz Bölgesi'nin ekmek teknesi olan çaya turizm değeri katacaklarını belirterek, “Turistler buraya geldiğinde Rize ile ilgili her şeyi görebilecekler. Rize çayından feretiko bezine, atmacasından simidine kadar burada tanıtılacak. Rize'ye ait tüm ürünlerinde satışı yapılacak. Şu anda yüzde seksen seviyesini geçmiş durumdayız. Ağustosun başında hizmete açmayı planlıyoruz. İnce belli bardağımızı burada işlevsel bir duruma getirdik. Bardağın içerisinde 1'inci katta çayın bütün aşamalarını yaşattıracak 13D sinema sistemi olacak. Kokusu ile tadıyla, topraktan bardağa gelinceye kadar olan süreci yaşayarak görecekler. Çay Müzesi, seyir terası olacak. Rize'yi anlatan kemer köprü, taş değirmen gibi öğelerle alan işlenecek. 6 tane kafeterya olacak, her biri o bölgenin çayını o bölgenin suyu ile demleyip ikram edecek. Rize'nin yöresel yemekleri ikram edilecek. Bu bölgede üretilen her çeşit çayın satışı yapılacak” diye konuştu. Dev çay bardağı inşaatı şimdiden sosyal medyada ilgi görüyor. Kent sakini Halilcan Ocak, “İnce belli bardağımızın inşasını biz de ilgiyle izliyoruz. 30 metre çay bardağı devasa bir şey. Yapım aşamasında bu kadar ilgi çektiyse bittiğinde çok daha dikkat çekecektir” dedi. Mert Kaçar da, “Çay Rize'nin sembolü, çay bardağı şeklindeki bu yapı Rize'nin simgesi olacak. Biz çaysız yaşayamayız. İnce belli çay bardağımızla dikkat çekerek çay içirmeye devam edeceğiz. Daha şimdiden sosyal medyada oldukça dikkat çekti. Bu devasa bardak Guinness Rekorlar Kitabı'na girer diye düşünüyorum diye konuştu. Dünyanın en büyük ince belli çay bardağı Rize'de yükseliyor Türkiye'de çayın yetiştirildiği Rize'de, 'Çay Çarşısı' projesi kapsamında 30 metre yüksekliğinde çay bardağı anıtı inşa ediliyor. Dünyanın en büyük çay bardağı olacağı belirtilen anıt için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurulacak. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan “Türk çay kültürünün sembolü ince belli çay bardağını işlevsel bir duruma getirdik, daha şimdiden dikkat çekmeye başladı” dedi.

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