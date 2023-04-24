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Çay kaşığından bardağa kadar dayalı döşeli

Depremin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesindeki Belpınar Mahallesi'nde rekor bir sürede tamamlanarak teslim edilen 14 köy tipi konut, çok beğenildi. Evlerine kavuştukları için çifte bayram yaşadıklarını söyleyen Remzi Kavak, “Allah bütün depremzedelere nasip etsin. Evimiz dayalı döşeli, her şeyi dört dörtlük, çay kaşığından bardağına kadar var" diye konuştu.

04:00 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Depremzedeler evlerine yerleşti.

Depremzedeler evlerine yerleşti.

Depremzedeler, anahtarlarını önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın elinden aldıkları Gaziantep Nurdağı’ndaki köy tipi kalıcı afet konutlarına yerleşmeye başladı. Akıllı konseptte inşa edilen evleri çok beğenen afetzedeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. İlçenin Belpınar Mahallesi’nde inşa edilen 14 köy tipi kalıcı afet konutu, betonarme olarak 44 gün gibi rekor bir sürede tamamlandı.

BİZİ EVSİZ BIRAKMADILAR

Evler, “Türkiye Tek Yürek” kampanyası çerçevesinde bir hayırsever tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki mahallede yapıldı. Afetzedelerden Mehmet Demir, evlerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Demir, evlerin söz verilen tarihten daha önce tamamlandığını belirterek, yaşadığı duyguyu kelimelerle tarif edemeyeceğini söyledi.

ÇAY KAŞIĞI BİLE VAR

Anşa Çetinkaya ise evin çok güzel olduğunu ifade ederek, “Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Bizi evsiz bırakmadılar. Cumhurbaşkanı’mıza çok teşekkür ediyoruz.” dedi.Gülnaz Kılıç da evleri, beklediklerinden çok daha güzel bulduklarını anlatarak, “İki bayramı bir arada yaşıyoruz. Ev sevincimiz, bayram sevinci, bir nebze olsun acılarımızı unuttuk.” ifadelerini kullandı. Remzi Kavak ise bayram günü yeni evlerine girmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Kavak, mutlu ve huzurlu olduklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu, Allah bütün depremzedelere bunu nasip etsin. Evimiz dayalı döşeli, her şeyi dört dörtlük, çay kaşığından bardağına kadar var. Bize teslim edildi, Cumhurbaşkanı’mızdan anahtarı aldık” dedi.

Akıllı köy konsepti

Kırsal dönüşümün örneği olan proje, akıllı köy uygulamalarıyla dikkati çekiyor. Proje kapsamında 14 köy evi, cami, köy konağı, ahırlar, kompost alanı ve çevre düzenlemesi yapıldı. Vatandaşlar, telefon veya bilgisayarlarına indirdiği “Akıllı Köy” uygulamasıyla elektrik, su ve yangın sensörleriyle evlerini uzaktan kontrol edebilecek, yangın ve su baskını gibi durumlarda önlem alabilecek.

SÜRÜ TAKİP SİSTEMİ

Vatandaşlar, sürü takip sistemiyle hayvanının meraya çıkıp çıkmadığını, ne zaman doğum yaptığını, hangi aşıların yapıldığını ve doğan yavruların hangi anneden olduğunu da görebilecek. Meteoroloji istasyonuyla hava durumunu anlık takip edebilecek vatandaşlar, don riskini, sıcaklığı, yağış durumunu görüp ekimini, sulamasını buna göre yapabilecek.

GÜNEŞTEN ELEKTRİK

Akıllı köyün ortak alanları, cami ve köy konağında elektrik ihtiyacı güneş enerjisinden karşılanacak. Atık dönüşüm alanıyla evsel atıklar ayrıştırılabilecek, kompost alanında atıklar kompost gübreye dönüştürülebilecek. Böylelikle vatandaşlar kompost gübresini üretebilecek.


Depremzede vatandaş mikrofonu eline alıp muhalefete yüklendi: Bugün Cumhurbaşkanı kadar söz hakkı almış konuşuyorum hürriyet var
Depremzede vatandaş mikrofonu eline alıp muhalefete yüklendi: Bugün Cumhurbaşkanı kadar söz hakkı almış konuşuyorum hürriyet var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Gaziantep'te yapılan deprem konutlarının teslim törenine katıldı. Erdoğan, konuşmasının ardından evini teslim alan bir vatandaşa mikrofon uzattı. Muhalefete tepki gösteren Remzi Kavak isimli vatandaş, "Altılı Masa bu ülkeyi yönetemez. Neden? Çünkü bunlar profesör değil bunlar daha doktor olacak doktor" ifadelerini kullandı. Muhalefetin 'adalet yok' söylemlerine de tepki gösteren vatandaş, "Çıkıyorlar adalet yok adalet. Nereye yok? Meşrutiyet mi var, krallık mı var, mutlakiyet mi var? Cumhuriyet var Cumhuriyet. Bugün Cumhurbaşkanı kadar söz hakkı almış konuşuyorum. Hürriyet var." ifadelerini kullandı.


#Akıllı Köy
#Depremzede
#Recep Tayyip Erdoğan
#AFAD
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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