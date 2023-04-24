Çay kaşığından bardağa kadar dayalı döşeli

Anşa Çetinkaya ise evin çok güzel olduğunu ifade ederek, “Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Bizi evsiz bırakmadılar. Cumhurbaşkanı’mıza çok teşekkür ediyoruz.” dedi.Gülnaz Kılıç da evleri, beklediklerinden çok daha güzel bulduklarını anlatarak, “İki bayramı bir arada yaşıyoruz. Ev sevincimiz, bayram sevinci, bir nebze olsun acılarımızı unuttuk.” ifadelerini kullandı. Remzi Kavak ise bayram günü yeni evlerine girmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Kavak, mutlu ve huzurlu olduklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı’mıza ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir duygu, Allah bütün depremzedelere bunu nasip etsin. Evimiz dayalı döşeli, her şeyi dört dörtlük, çay kaşığından bardağına kadar var. Bize teslim edildi, Cumhurbaşkanı’mızdan anahtarı aldık” dedi.