Gündem Çekici düşürdü
İSTANBUL

Çekici düşürdü

Kadıköy Acıbadem’de çekici, aracın içinde oturan 85 yaşındaki Leyla Çetinkal’ı fark etmedi. Araç kaldırılmaya başlandığı sırada kadın kapıyı açtı. Aşağıya düşen kadın ağır yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadının araçtan düşme anı kameralara yansıdı.
Kadının araçtan düşme anı kameralara yansıdı.

Acıbadem'de bir çekici, aracın içinde oturan 85 yaşındaki kadını fark etmeyip aracı kaldırınca yaşlı kadın ölümden döndü. Çekicinin kaldırdığı araç havada olduğu sırada kapısı açılınca yaşlı kadın bir anda yere düştü. Ağır yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Acıbadem'de geçtiğimiz gün yaşanan olayda, kızı fatura ödemek aracını park edip aşağı inen 85 yaşındaki Leyla Çetinkal, araçta oturup kızını beklemeye başladı. İddiaya göre o sırada aracın yanına yaklaşan çekici görevlisi, yaşlı kadını fark etmeyerek aracı iplerle bağladı ve kaldırmaya başladı. Çekiciye yüklenmek için havaya kaldırılan aracın kapısı bir anda açıldı. Yaşlı kadın açılan kapıdan yere düştü. Annesini yerde yatar halde gören kızı Çiğdem Cingi sinir krizi geçirdi. Kalçasında, ayağında ve dirseklerinde kırıklar oluşmasıyla ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

TELAŞLANIP KAPIYI AÇTI

  • Olaya tanık olan Sinan Dudu, "Çekici arabayı kaldırırken içinde kadın var, kapıyı açıyor ve yere düşüyor. Sonradan fark ediyorlar. Herhalde birkaç kırığı var. Ambulans geldi götürdü. Çocukları tepki gösterdi. Çekici arabayı kaldırırken yaşlı kadın telaşlanıp kapıyı açıyor ve yere düşüyor" dedi.

Çekicinin kaldırmasıyla panikleyen kadın kendini aşağı bırakarak yaralandı
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Çekicinin kaldırmasıyla panikleyen kadın kendini aşağı bırakarak yaralandı
Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan paniğe kapılarak inmeye çalışan kadın, düşerek yaralandı. Kadının düşme anı kameraya yansıdı.
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